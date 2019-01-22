الامن العام يحذر المواطنين من الرضوخ لمفتعلي حوادث السير

حذر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها “دهس، صدم”، والتي تعد احد الأساليب الاحتيالية التي يمتهنها البعض.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان اليوم الثلاثاء، ان الأطر والإجراءات القانونية هي السبيل والضامن الأول للحقوق وتجنب التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال، داعيا المواطنين وفي حال تعرضهم لأي حادث مروري، متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، وعدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق بها، حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعلاً أم لا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووفق أحكام القانون إن ثبت ذلك.

وأشار الناطق الإعلامي الى أن القانون المعدل قد غلظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية للحبس لمدة سنتين والغرامة خمسين دينارا في قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري.