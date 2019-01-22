إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة:”نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي الدكتور وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

يعين معالي المهندس وليد “محي الدين” المصري وزيرا للشؤون البلدية.

تعين معالي السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للسياحة والآثار.

يعين معالي المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 16 جمادى الأولى سنة 1440 هجرية، الموافق 22 كانون الثاني سنة 2019 ميلادية”.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، منار الدباس.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 22 كانون الثاني 2019:معالي المهندس وليد “محي الدين” المصري وزير النقل ووزير الشؤون البلدية.

معالي السيدة مجد محمد شويكة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.