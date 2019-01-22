أسماء الأسد تتحدى مرض السرطان وتواصل نشاطاتها الخيرية كالمعتاد/ فيديو

قامت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري، بشار الأسد، بزيارة أطفال خضعوا لعملية زراعة الحلزون وذويهم في جمعية “آمال” لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”، صورا وفيديو لزوجة الرئيس السوري أسماء الأسد أثناء زيارتها لـ”آمال”.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن عشرة أطفال جدد بينهم ثلاثة توائم ودعوا الصمت اليوم وأصبحوا، بفضل برنامج زراعة الحلزون في “آمال”، الذي يحمل شعار “أنا أسمع.. أنا أتكلم.. أنا موجود”، قادرين على السمع.

وكانت السيدة الأولى في سوريا ظهرت برفقة الرئيس بشار الأسد خلال زيارة إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرقي البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية أوائل الشهر الجاري.

ويعد هذا الظهور الأول لـ أسماء الأسد، بعد أربعة أشهر من إعلان سوريا إصابتها بسرطان الثدي، حيث ظهرت، وقتها، وقد سقط شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.