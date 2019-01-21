لتعيش سعيداً هذه السنة.. قل «لا» لـ٤١ شيئًا

يعتقد كثيرٌ من النّاس أن السعادة تكون بقبول كل ما قد يبدو صحيحًا، حسنًا، إن هذا أحد جانبيّ العملة فقط، فهناك الكثير من الاشياء التي نقبلها في حين أنّه يجب علينا رفضها.

وعليه ولأجل ان تعيش سعيداً هذا العام، حاول ان ترفض الأشياء التالية:

الشخصية

١- الوسطية أو الاعتدال: أنت دائمًا أفضل بقليل مما تعتقد.

«أفضل أن أختنق عظيمًا ولا أُقضم معتدلًا.» –

٢- التسويف: توقف عن التفكير وابدا بالفِعل.

«ليس على الإنسان أن يخاف من الموت، بل عليه أن يخاف من ألّا يبدأ العيش.»– ماركوس أوريليوس

٣- انتقاد الذات: كُن متفائلًا. لا تطلب البُغض بل التطور.

«فقط تذكر، هناك شخص يحب كل ما تكرهه بشأن ذاتك.»– فرانك اوشين

٤- الأنانية: كُن واهبًا، تكن أسعد.

«الأنانيون لا يتبقى لهم سوى أنفسهم.»

٥- المثالية: لا تخسر وقتك في السعي للمثالية، اكتفِ بالجيّد.

«المثالية هي عدو التطور.»– وينستون تشرتشل

٦- الأعذار: اسأل ذاتك ثلاثًا عن السبب وسوف تعلمه.

«تسع وتسعون بالمئة من الفشل يأتي من الأشخاص الذين يمتلكون عادة التعذّر.»– جورج واشنطن كارفر

٧- المقارنة المستمرة بالآخرين: أمضِ وقتك في تطوير ذاتك بدلًا من الافتتان بقدرات المنافسين.

«المقارنة هي لص الاستمتاع.» – ثيودور روزفلت

٨- القرارات المتسرّعة: فكر بعمق أكثر.

«التسرع هو عدو التفكير العميق.»

الصحة والنوم

٩- الطعام غير الصحيّ: بقدر ما تأكل بشكل صحي فإن الطعام يزداد لذّةً.

«اهتم بجسدك، انه المكان الوحيد الذي تضطر للعيش داخله.»

١٠- تخطي وجبة طعام: عقلك بحاجة إلى الكثير من العناصر المغذية حتى يعمل بالشكل المطلوب، تناول طعامك بطريقة أفضل، لا تقلل.

«تخطي وجبة يؤدي للجوع ومن ثمّ للإفراط في تناول الطعام والنتيجة زيادة الوزن.»

١١- ركوب السيارة: هل البقالة تبعد مسافة ربع ساعة مشيا على الأقدام؟ إذن سِر إليها

«المشي هو أفضل رياضة ممكنة فتعود على المشي لمسافات بعيدة» توماس جيفيرسون

١٢- زر الغفوة: ركز على تحقيق أهدافك وضع موعد محدد لإنهاء أعمالك بعدها لن تفكر أبدًا في أخذ غفوة

«إذا غفوت خسرت» – الأذكياء

١٣- احتفالات كل ليلة: استمتع بالحفلة ولكن لا تنسَ أهدافك وبالطبع خذ قسطًا من الراحة

«اعتدل في كل شيء حتى في الاعتدال نفسه» – أوسكار ولد

١٤- التحفيز قبل النوم: لا تُعِق النوم الهانئ

«النوم أفضل دواء» – دالي لاما

الإنتاجية

١٥- طريق العمل الطويل: استهلِك أقل وقت ممكن على النشاطات الغير انتاجية

«لو اضطررت للذهاب إلى العمل يوميا فاقرأ كتابَا أو إستمع إليه أو إسمع لبودكاست»

١٦- المشتتات: في وقت الإنتاجية تخلّص من أي مشتت

«لن تنجز أمورًا كبيرة إذا كنت تتشتت من أمورٍ صغيرة» –

١٧- مايمنعك من التقدم؟ صديق سيء؟ احظُره. نيتفليكس ؟ ابتعد عنه. الألعاب الإلكترونية؟ امتنع عنها.

«أنا لا أشاهد حلقةً كلّ أسبوع، بل انتظر وأشاهد المسلسل كاملًا في يومٍ واحد»

١٨- قراءة ما لا تستمتع به: توقف عن قراءة الأشياء غير المرغوب بها، فهناك الكثير من الأشياء العظيمة بانتظارك.

«الحياة أقصر من أن تضيِّعها في قراءة كتاب سيء»– جيمس جويس

١٩- إكمال الأشياء عديمة الفائدة: خطط للأشياء. نظم الأولويات. افعل مايهم.

«لاشيء أقل انتاجيةً من العمل بكفاءة على ما لا ينبغي عمله أصلًا»– بيتر دراكر

٢٠- التخطيط لأشياء لا ينبغي التخطيط لها: التخطيط رائع، لكن لا تنسَ التنفيذ

«فقط افعلها» – نايكي

العلاقات

‏٢١- المانحون: قل «نعم» للمانحين. امنح نفسك.

«فرِّق بين أولئك الذين يبقون لإطعام التربة وأولئك الذين يأتون للاستيلاء على الفاكهة.»

٢٢- مواقع التواصل الاجتماعي: احذف الفيسبوك تويتر والانستقرام من جهازك.

ستسترجع ساعةً من يومك!

«لم يسبق لأي جيلٍ أن يسجّل هذه القلّة في الإنجاز»

٢٣- التحدث مع الآخرين بأسلوب سيء: كن صادقًا دائمًا. لا تكن كارهًا.

«لا تعامِل الآخرين بما لا تُحب أن تُعامَل به»

٢٤- الاستماع لشكاوى أو اتّهامات عن الآخرين : نقل الإشاعات سام، ابتعد عن من ينشرها

«من تحدث لك تحدث في غيابك عنك» – مثل تركي

‏٢٥- الرافضون: إذا لم يكن لدى الشخص وقتًا لك، فلا توجِد وقتًا له. العلاقات متبادلة.

«لا يمتلك الرافضون سلطة علينا، إلا إذا سمحنا لهم» — أريانا هوفنغتُن

الموازنة بين الحياة والعمل

٢٦- الروتين غير الجيد

لا تتورط في روتين غير منتج. بإمكانك تغيير الأشياء حولك.

«سلاسل العادة الخفيفة وغير المحسوسة، تثقُل ويصعب كسرها حينئذٍ» – وارن بُفيت

‎٢٧- الاجتماعات بدون جدول أعمال

‎هذه الاجتماعات تميل إلى أن تستمر لفترة طويلة بدون تركيز ولا معنى للتوجه. لذا تجنبها.

‎«الفشل في التنظيم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفاءة» – دوايت ايزنهاور

٢٨- اجتماعات الفريق الطويلة

أعِد الأشخاص إلى المسارِ الصحيح، أو غادِر.

يبدو تصرفًا فظًا، سيشكرك النّاس لاحقًا على ذلك

«الوقت ليس شيئًا رئيسيًا، إنّه الشيء الوحيد» - مايلز ديفيس

٢٩- العملاء غير الجيدين

إذا كان العميل غير جيد بالنسبة لك، ركز طاقتك على العملاء الجيدين؛ لتتمتع بأموال طائلة.

«الموت جوعًا خير من الحصول على عميلٍ سيء» – ماسيمو فينيلي

٣٠- المصلحة:

قل نعم لما هو عظيم.

«الجيد عدو العظيم» – جيم كولينز

٣١- البيئة الفوضوية:

كن في محيط عمل نظيف، من الناحيتين الجسدية والعقلية وحاسبك أيضًا.

«إن أي أمر لايدعمك لتطوير ذاتك يعتبر فوضى» – إليانُر براون

٣٢- الرد على الرسائل الموجهة:

قدر الإمكان، حدد وقتًا معينًا لإجابة الرسائل.

«البريد يتطلب جوابًا. أما المكالمات تثير المحادثات» – سايمون سينك

٣٣- القيام بالمهام الحياتية أثناء العمل:

أعطِ انتباهك الكامل لعملك، لن يمر ذلك دون ملاحظة.

«دائمًا يمكنك العثور على مايصرف انتباهك إن كنت تبحث عنه»– توم كايت

٣٤- القيام بمهام العمل في المنزل:

أعطِ كامل انتباهك لعائلتك، لن يمر ذلك دون ملاحظة.

«وقت العمل: اعمل، ووقت اللعِب: العب، لا تخلط بينهما» – جيم رون

٣٥- القيام بأعمال يمكن تفويضها:

ابحث عن قوتك العظمى وفوض كل الأمور التي تقع خارجها.

«بقدر ما تحتاج لشخصية قوية لبناء مشروع من الصفر، لابد أن تفهم بنفس القدر فن التفويض» – ريتشارد برانسون

٣٦- الشريك التجاري السيء:

التواصل هو المفتاح. أصلح الأمور أو اذهب بعيدًا.

«لا أستطيع التحكم في سلوكك ولا أريد هذا العبء، لكنني لن أعتذر لرفضي عدم الاحترام والكذب أوإساءة المعاملة، لدي مبادئ؛لتبقَ أو لتغادر» – ستيف مارابولوي

أخرى

٣٧- تلفازك وأريكتك:

اجعل محيطك غير مريح لتتمكن من التركيز على المهام المهمة.

«لقد تعرفت على الأريكة، لن يوقفني أحد الآن»

٣٨- انتظار الأمور التي لا تحتاجها

آلة القهوة وإشارة المرور عندما توجد خيارات أخرى، وأيضًا تحميل الملفات. افعل شيئًا آخر.

«لاتستطيع استعادة الوقت الضائع».

٣٩- الأمور التي لاتعمل نحو أهدافك

اسأل عن الأمور التي تقوم بها، الأفضل السؤال قبل البدء.

«إذا لم يكن نعم فهو لا» – درِك سيفرس

٤٠- مقارنة التفاح بالبرتقال

لا تضيع الوقت في مقارنة الأشياء التي لا تقارن. إنها مختلفة كمًا أو كيفًا باختلاف عدة سمات، إنها ليست نفس الشيء!

«لاتقارن نفسك بأي أحد في هذا العالم إن فعلت فإنك تهين نفسك». – بيل جيتس

٤١- هاتفك

أكثر الناس إنتاجيةً يضعون هواتفهم على نمط الطيران أغلب اليوم، بالنسبة لي فهي لبِنة أساسية نوعًا ما.

«قد تصبح التقنية أفضل صديق وقد تصبح أكبر معكرٍ لحياتنا، فهي تعترض قصتنا وتمنعنا من أن نحظى بفكرة أو يوم حالم أو نتخيل شيئًا رائعًا، لأننا نتجول من الكافتريا إلى المكتب ونحن منشغلون بهواتفنا» – ستيفين سبيلبيرج

الخاتمة

أتشعر أنك ستقول «لا» الآن؟

تستطيع البدء حالًا! أتقرأ هذه المقالة من هاتفك؟ ببساطة ارمه!

تعلم قول «لا». هي مهارة تدرب عليها وأتقنها وقل «لا» للأشياء المناسبة في ٢٠١٩ لتصبح أسعد فيها.