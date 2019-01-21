لانقاذهم من ضلالهم.. القبض على 3 من متعاطي الجوكر في الزرقاء

ألقى العاملون في قسم مكافحة المخدرات مديرية شرطة الزرقاء القبض مساء امس على ثلاثة أشخاص أثناء تعاطيهم لمادة الجوكر المخدر، داخل أحد المنازل في منطقة جناعة في محافظة الزرقاء.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي ان العاملين في قسم مكافحة المخدرات توجهوا إلى المنزل لتفتيشه على اثر معلومات حول وجود عدد من الأشخاص من متعاطي المواد المخدرة حيث ألقي القبض على ثلاثة أشخاص في حالة تعاط، وضبط بحوزتهم كيس كبير من بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر) وكيسان من نفس المادة وسيجاره مخلوطه بذات المادة.

وأضاف انه ظهر على أحد المقبوض عليهم أعراض تعاطي جرعة زائدة من مادة الجوكر وجرى إسعافه للمستشفى وادخل للعلاج.