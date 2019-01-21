قائد القوات الجوية الإيرانية يعلن جهوزية بلاده لمواجهة إسرائيل وتدميرها

أعلن قائد القوات الجوية الإيرانية، عزيز نصير زادة، اليوم الإثنين، عن استعداد قوات بلاده لخوض المعركة مع “إسرائيل وإزالتها من الوجود”.

وقال زادة في تصريح بثته وسائل إعلام إيرانية، إن “العدو لا يجرؤ على شن عدوان على إيران. نحن مستعدون للرد على أي تهديدات إسرائيلية”.

وأضاف: “إيران مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل. قواتنا المسلحة مستعدة لليوم الذي نرى فيه تدمير إسرائيل”.

وتأتي تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني، ردًا على سلسلة الغارات الواسعة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم ضد مواقع عسكرية سورية .