في افتتاح مطار “رامون” شمالي ايلات.. نتنياهو يتبجح بمهاجمة اهداف ايرانية بسوريا

افتتح اليوم الاثنين مطار “رامون” الدولي الإسرائيلي الجديد، الواقع بالقرب من الحدود الأردنية في اقصى جنوب اسرائيل على مسافة 18 كيلومترا من البحر الاحمر، بحضور احتفالي كبير بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات يسرائيل كاتس.

وهبطت اول طائرتين تجاريتين، اليوم، في المطار بالإضافة الى هبوط طائرة ثالثة كانت تقل رئيس الحكومة الاسرائيلية.

يذكر أن هذا المطار هو أول مطار مدني يقام في اسرائيل منذ قيامها عام 1948 . .

وفي كلمة ألقاها نتنياهو في حفل افتتاح المطار الجديد، تطرّق الى الضربة الصاروخية الاسرائيلية فجر اليوم التي تعتبر الأوسع منذ عام لاهداف في سوريا، وقال إن “من يحاول أن يمس بنا، سنمسّ به. من يهدد بتدميرنا، سيتحمل كامل المسؤولية”.

وأضاف: “بالأمس، ردّ الجيش بقوّة على أهداف إيرانية داخل سوريا بعد أن قامت إيران بإطلاق قذيفة صاروخية باتجاه أراضينا. هذا الأمر لا نسمح بأن يمرّ مرور الكرام، كما ولن نسمح باستمرار المحاولات الإيرانية في التموضع عسكريا في سوريا، وكذلك لن نسمح بالتصريحات الإيرانية التي تدعو إلى تدمير إسرائيل”.

واعتبر الاردن المطار الجديد مخالفًا لنصوص معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، التي تلزم إسرائيل بالتنسيق مع الأردن في خطوة كهذه.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المطار بشكل تدريجي اعتبارا من شهر شباط المقبل، وذلك بديلا لمطاري إيلات و”عوفدا” المدنيين الصغيرين.

وحدد وزير المواصلات الإسرائيلي بأن المطار سيشغل 15 شركة دولية بالإضافة الى الشركات المحلية، وسيستوعب أكثر من مليوني سائحا سنويًا.

واوضح الوزير كاتس ” أن المطار سيتسقبل رحلات جوية دولية وداخلية ، وبذلك يستبدل مطاري ايلات وعوفداه في النقب ، وسيكون مطارا بديلا لمطار بن غوريون الدولي في حالات الطوارئ ” .

وتابع كاتس يقول : ” سماء ايلات والنقب افتتحت اليوم للمنافسة وانضمت لسياسة ” السماء المفتوحة ” التي تقودها حكومة اسرائيل منذ 10 سنوات ، وهذه السياسة أدت الى تنافس وتخفيض حاد بأسعار الرحلات الجوية ، وزيادة كبيرة جدا بعدد المسافرين .. أكثر من 22 مليون مسافر مقابل حوالي 10 مليون مسافر عام 2009 ، والهدف هو الوصول الى 25 مليون مسافر هذه السنة ” .

ومضى كاتس يقول : ” من اليوم بات لاسرائيل مطارين دوليين ، في حال تعذر هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بسبب أحوال جوية صعبة ، أو لاي سبب آخر ، لن نحتاج لمطاري عمان ولارنكا ، وهذا تطور استراتيجي مهم للطيران المدني الاسرائيلي ” .

يشار الى أن المطار يحمل اسم ” رامون ” تخليدا لذكرى أول رائد فضاء اسرائيلي ايلان رامون ، وابنه اساف رامون الذي قتل جرء تحطم طائرة عسكرية كان يقودها .