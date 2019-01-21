رئيس مجلس النواب يطالب بكشف كامل ملابسات قضية الدخان

طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة بتزويد المجلس بنتائج التحقيق في حادثة تزوير كتاب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي طالت النائب انصاف الخوالدة .

واكد الطراونة في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين المخصصة لمناقشة قانون العفو العام ضرورة الكشف عن المسيئين لسمعة مجلس النواب، فضلا عن ازاحة اللثام عن قضية الدخان وعدم التستر على أي فاسد، ولاسيما وان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اشارت سابقا الى تورط نواب ومسؤولين في تلك القضية.

وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر: ان اسلوب التجريح واغتيال الشخصية اصبح عرفا في هذه الايام، لافتا الى ان هذا الاسلوب في التشكيك بمؤسساتنا الوطنية لن يضعف الاردن.

واكد ان الحكومة تتابع القضية التي طالت النائب الخوالدة وستزود مجلس النواب بجميع التفاصيل حال استكمال التحقيق فيها.

وكانت النائب انصاف الخوالدة اشارت الى محاولة “تشويه واغتيال شخصية” تعرضت لها، مطالبة بالوقوف على حقيقة الامر والجهة التي تقف خلف الامر وتزوير تواقيع رئيس الوزراء ورئيس مكافحة الفساد ، كما قدمت وثيقة تبرز رصيدها في البنوك وقيمة القروض المترتبة عليها .