هيثم المالح يستقيل من “الائتلاف اللاوطني” ويخرج من المولد بلا حُمص

أعلن رئيس الدائرة القانونية في “الائتلاف الوطني” المعارض، هيثم مالح، استقالته لأسباب أرجعها إلى “إسناد الأمر إلى غير المختصين”، في إشارة منه إلى تهميشه، من قبل “ائتلافه” .

وكتب مالح، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” بتاريخ 18 كانون الثاني، بحسب مواقع إعلامية معارضة ” قدمت استقالتي خلال اجتماع الهيئة العامة لـ “لائتلاف”، وجاءت الاستقالة، بسبب الإهمال المتعمد للجنة القانونية التي كنت رئيسها، ومعاداة القانون، إضافة إلى محاولات تهميشي وإقصائي”.

وأضاف مالح في منشوره “قيادة “الائتلاف” لم تكن تحيل أي موضوع إلى اللجنة القانونية، بما فيها القضايا ذات الطابع القانوني البحت، مثل إصدار عضو “الائتلاف”، نذير الحكيم، لجوازات سفر دون علم الهيئة القانونية، وتأييد الهيئة السياسية إنشاء اللجنة الدستورية”.

وأكمل مالح ” هناك محاولات إقصاء لشخصيات في “الائتلاف”، واصفاً ما أسماه “القيادة” بالضعيفة لمشاريع “الإصلاح” التي تقدم بها.

وكان هيثم مالح، خرج من سوريا في العام 2012، كونه كان أحد المؤيدين للحراك المسلح في سوريا، كما أعلن عن تأسيس “مجلس أمناء الثورة السورية”، ولينضم فيما بعد إلى مايسمى “الائتلاف الوطني”، ويتولى مسؤولية مكتبه القانوني.

يذكر أن هيثم مالح من مواليد دمشق 1931 وحاصل على إجازة القانون ودبلوم القانون الدولي العام.