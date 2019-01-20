لانه يناصر السجين وليس السجان.. لطفي بوشناق يرفض عروضًا للغناء في إسرائيل

كشف المطرب التونسي لطفي بوشناق، عن تلقيه عروضًا مغرية من إسرائيل، ومنها تسجيل “ديو غنائي” مع فنان إسرائيلي، لكنه رفضها.

وذكر في حوار إذاعي مع “راديو موزاييك” المحلية، امس السبت، أنّ “من يغني في إسرائيل من التونسيين عليه بتحمل مسؤوليته، بالنسبة لي أنا أغني للسجين ولا أغني للسجّان”.

ولم يهتم بوشناق لبث إذاعات إسرائيلية بعض أغانيه أو ترجمة أعماله الفنية إلى العبرية، بمبرر أنه “لم يمجد الاحتلال، وكل الأغاني التي قدمتها فيها مواقف مشرفة، وانتماء عربي أصيل”.

وفي سياق آخر، عبر المطرب التونسي عن احترامه لقرار نجله المخرج عبدالحميد بوشناق، بعدم التعامل معه فنيًا؛ حتى لا يُقال إنّه استعمل اسم والده لتحقيق الشهرة.

وأكّد أنّ ابنه حقّق نجاحه بمجهوده الخاصّ، قائلًا: إنه “اليوم مخرج موهوب ومطالب بالمحافظة على مستواه، لأن الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب المحافظة على البقاء في القمّة”.

وأفاد لطفي بوشناق عن تعاون “نادر” سيجمعه بابنه فنيًّا في المستقبل، من خلال مسلسل رمضانيّ سيخرجه “الابن” ويتولى “الأب” الجانب الموسيقي وأغنية الجنيريك.

وفي مقابلة سابقة، أوضح الفنان التونسي لطفي بوشناق، أن ما يعرفه الإعلام حوله، لا تتعدى نسبته 20 %، متعهدًا بطرح مفاجآت “في مستوى الحظوة التي يتمتع بها عربيًّا”.

وأفاد بوشناق، أنه “لا يتكلم كثيرًا، ومع ذلك حُفرت له صورة صادقة لدى الجمهور التونسي والعربي”، مؤكدًا أن “صدق الرسالة، هو سر نجاح الفنان، والجمهور العربي حساس ويُحسن جيدًا انتقاء الفن الراقي من غيره”.