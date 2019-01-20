دائرة الجمارك تحبط عملية تهريب بضائع مختلفة مخبأه في قلاب

تمكنت كوادر دائرة الجمارك العاملة في مديرية مكافحة التهريب من ضبط سيارة (قلاب) محملة بالعديد من البضائع المختلفة، وذلك أثناء ممارسة عملها الطبيعي على الطريق الصحراوي.

وقد تضمنت المحتويات المضبوطة قطع سيارات جديدة والبسة مختلفة واحذية واكسسوارات وعطور وماكنات حلاقة من ماركات عالمية مختلفة.

على الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة والتحفظ عليها مع القلاب لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها.

وأشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك احمد العكاليك بان كوادر مكافحة التهريب تعمل ليلاً ونهارا للحد من عمليات التهريب، وان مثل هذه الضبطيات المميزة والنوعية تأتي نتيجة للحس الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك واليقظة الدائمة والعمل باستمرار لحماية اقتصادنا الوطني.

من جانبه أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة على مدى الكفاءة والاحترافية للكوادر الجمركية والتي تسعى جاهدة لمنع كل من تسول له نفسه بالعبث بالأمن الاقتصادي الوطني من خلال عمليات التهريب، مشيراً إلى الاستمرارية في مكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله.