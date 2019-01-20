“حماس” تبعث لنتنياهو رسالة تهديد بالتصعيد الميداني جراء منع وصول المنحة القطرية لغزة

وجهت حركة حماس رسالة تهديد وتحذير إلى إسرائيل، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

أفادت القناة العبرية العاشرة، صباح اليوم الأحد، بأن حركة حماس أرسلت رسائل تهديد إلى إسرائيل، عبر وسطاء إقليميين وغربيين، بأنها ستصعد الأوضاع الميدانية، في حال استمرار إسرائيل بالتنصل من التزامات وقف إطلاق النار الأخيرة معها.

وذكرت القناة الـ13 العبرية “العاشرة العبرية سابقا”، أن حماس بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنها ستصعد ميدانيا إذا لم تلتزم بتطبيق التزامات وقف إطلاق النار، ومنها السماح بدخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة قريبا.

وأضافت القناة العبرية إن حركة حماس حذرت من تدهور الأوضاع في المنطقة مجددا، إذا واصلت إسرائيل التهرب من تفاهمات التهدئة الأخيرة، وبأن حماس نقلت الرسائل إلى إسرائيل، عبر أكثر من جهة، مثل الوسيط المصري، وعبر قطر، ومبعوثين غربيين أيضا.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حماس قد حذرت إسرائيل بأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تنقل الأموال القطرية إلى القطاع، فإنها ستقوم بالمزيد من التظاهرات ومسيرات العودة بطول الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل ترفض السماح بنقل الدفعة الثالثة من المساعدات المادية القطرية، والتي تقدر ب15 مليون دولار، في وقت سبق للدوحة أن أرسلت 30 مليون دولار على دفعتين، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع 15 مليون في كل دفعة.

هذا وقد كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق “أفيغدور ليبرمان” اليوم الأحد، أنّ الاموال القطرية ستدخل قطاع غزة خلال اليوم أو غداً على أحدث تقدير.

وأضاف ليبرمان عبر صفحته على “فيسبوك”، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسمح بإدخال 15 مليون دولار من الاموال القطرية إلى حماس اليوم أو غداً.

وأوضح، بعد يوم الجمعة الماضي, كان عدد المشاركين على طول حدود القطاع كبير جداً, ونشطاء حماس دخلوا السياج الفاصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشار، يجب على حكومة اسرائيل أن توقف نقل الأموال والوقود وأي معدات اضافية لغزة قبل اطلاق سراح جنودنا.

ومن جهتها أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ اسرائيل أزالت حظر تمرير دفعة الدولارات من قطر عن شهر يناير والتي تم تجميدها منذ أسبوعين – ومن المقرر أن يصل السفير القطري مع حقائب الدولارات الليلة أو غدا إلى مطار بن غوريون، ومن هناك سيستمر إلى غزة.