انتشال جثة طفل توفي غرقاً في محافظة مادبا

توفي طفل (13 عاماً) في حادث غرق في بركة لتجمع مياه الأمطار بمنطقة الزعفران في محافظة مادبا، بحسب مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية في بيان لها ان فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا انتشلت الجثة من البركة، وتم إخلاؤها إلى مستشفى النديم الحكومي .