صدور كتاب تركي يتضمن اسرار وتفاصيل جريمة اغتيال خاشقجي

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا، تتحدث فيه عن الكتاب الذي يشرح بالتفصيل عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية العام الماضي.

ويشير التقرير، إلى أن الكتاب الذي أعده مراسلون صحافيون أتراك اعتمدوا فيه على تسجيلات لعملية القتل، يقدم تفاصيل عن مواجهة بدأت بطلب عودة هذا الصحافي وانتهت بقتله وتقطيع جثته.

وتنقل عن أحد أعضاء فريق القتل، قوله: “سنقول له: نريد أخذك إلى الرياض.. إن رفض فسنقتله ونتخلص من جثته”، مشيرة إلى أن مسؤولين أتراكا قد نشروا التسجيلات التي سجلت دخول الصحافي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، وقاموا بتسريب المعلومات الأمنية، في محاولة لدفع السعودية للاعتراف بالجريمة.

وتستدرك الصحيفة بأن الكتاب يقدم أشمل وصف حتى الآن لما تحتويه التسجيلات، ويقدم صورة عن الطريقة التي خطط فيها الفريق عملية القتل، واستعادة ما حدث بعد ذلك.

وأكد مسؤول أمني تركي تحدث للصحيفة، بشرط عدم ذكر اسمه، وبطريقة منفصلة، أن الوصف الذي قدمه الصحافيون دقيق في كتابهم “جريمة دبلوماسية: الأسرار المظلمة لجريمة مقتل جمال خاشقجي”، الصادر باللغة التركية، في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويلفت التقرير إلى أن المسؤولين السعوديين قدموا عددا متغيرا من الروايات بشأن ما حدث له عندما دخل القنصلية للحصول على وثائق تتعلق بزواجه من امرأة تركية، وقالوا في البداية إنه غادر القنصلية بعد فترة قصيرة، ثم قالوا إنه قتل بعد عراك له مع الفريق الأمني، واعترف المسؤولون لاحقا بأنه قتل وقطعت جثته التي لم يعثر عليها، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية قالت إنها اعتقلت 18 شخصا قدمت منهم 11 يشتبه في تورطهم في الجريمة هذا الشهر في العاصمة الرياض.

وتنوه الصحيفة إلى أن الكتاب لا يشرح الكيفية التي حصلت فيها الحكومة التركية على التسجيلات، مشيرة إلى أن المؤسسات الأمنية قامت بتسجيل الأشرطة من عدة مواقع داخل القنصلية، وأطلعت الحكومة التركية المسؤولين الأمريكيين البارزين والدول الأجنبية الأخرى في وقت لاحق على مقتطفات منها، بمن فيهم مديرة الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” جينا هاسبل.