ترامب يهدد بالانسحاب من حلف الاطلسي "الناتو" ولكنه يعمل على تعزيز التواجد العسكري الامريكي في العراق والاردن
أهم العناوين
جرينتش+2 07:51
صدور كتاب تركي يتضمن اسرار وتفاصيل جريمة اغتيال خاشقجي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني