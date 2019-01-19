بعد تكرر اخطائها.. فندق ياباني يطرد نصف الروبوتات العاملة لديه

قام فندق ياباني بتسريح نصف عماله من الروبوتات، حيث يعتبر هذا الفندق الذي فتح بابه قبل سنوات في العاصمة اليابانية طوكيو، كأول فندق معظم موظفيه من الروبوتات.

وقد دخل الفندق موسوعة غينيس بسبب هذا الأمر، حيث يعمل به حوالي 200 روبوت، تقوم بخدمة الزبائن، كمرافقتهم، أو التأكد من هويتهم، أو الترفيه عنهم.

لكن مؤخرا تلقى الفندق عددا من الشكاوى من قبل الزبائن، حيث فشل أحد الروبوتات في الإجابة عن أسئلة زبون.

وقام روبوت آخر بإيقاظ أحد الزبائن كثيرا، لأنه يقوم بـ”الشخير” أثناء النوم.

وقد اعتبرت وكالة فرانس 24 أن هذا الخبر ربما يروق بعض الباحثين عن عمل في طوكيو.