العثور على جثة وافد من جنسية عربية في عمان

عُثر صباح اليوم السبت، على جثة تعود لمواطن يحمل جنسية عربية، داخل مبنى قيد الإنشاء بمنطقة دير غبار في عمان.

وقد تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادثة.