هيئة النزاهة تنفي علاقتها بكتاب منسوب لها بحق احد النواب وموجه لرئيس الوزراء

عمان ـ (بترا)

نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان يكون للهيئة علاقة بما تداولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية المتعلق بكتاب مزعوم ومنسوب للهيئة موجه الى رئيس الوزراء يزعم ان الهيئة خاطبت رئيس مجلس النواب بخصوص اجراء حجز تحفظي على أموال النائب أنصاف الخوالدة.

وأكد المصدر ان مثل هذا الكتاب لم يصدر عن الهيئة وان التوقيع الموشح به ليس توقيع رئيس الهيئة وان مضمون الكتاب غير صحيح جملة وتفصيلا .

وبين المصدر كذلك ان رقم القضية المشار اليه في ترويسة الكتاب ليس من ارقام القضايا المعتمدة في الهيئة مؤكدا ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ستلاحق قضائيا المسؤولين عن ترويج هذه المعلومات المغلوطة ومحاولة اغتيال شخصية نيابية وطنية تستحق الاحترام والتقدير .