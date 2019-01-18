نانسي عجرم تستعد “لانجاب” تغريدة على هيئة مولودة جديدة

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها بدت فيها تمسك بطنها، حيث تعيش اجواء الحمل مع اقتراب موعد وضعها لمولدتها الثالثة.

وقد علقت عجرم على الصورة بالقول: “قريبا سوف تأتي.. قريبا سوف تملأ حياتنا فرحاً”.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي عجرم على الصورة، وأثنوا على إطلالتها.

يذكر ان الفنانة نانسي عجرم كانت قد إستعانت خلال الفترة الماضية بمتابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، لمساعدتها في إختيار إسم مولودتها الجديدة.

وكتبت عجرم حينها: “في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماماً عند اختيار إسم لأميرتي القادمة.. مساعدة منكم؟”.

وأضافت عجرم: “شكراً لمشاركتي أفكاركم الجميلة وأحبكم جميعاً”.