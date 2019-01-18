بريطانية تغرم زوجها 50 دولاراً عن كل ليلة سهر خارج المنزل

بدأت سيدة بريطانية بفرض غرامة مالية على زوجها كلما تأخر عن المنزل في الليل، وصلت قيمتها إلى 50 دولارا أمريكيا عن كل ليلة.

وبحسب صحيفة “مترو”، فإن هذه السيدة قد اتخذت هذه الخطوة مع زوجها بعد عامين على زواجهما، حيث بدأ الأخير يتغيب عن المنزل كثيرا.

ولفتت المرأة التي لم تكشف عن هويتها إلى أن “زوجها تعرف على مجموعة جديدة من الأصدقاء وصار يمضي نهاية الأسبوع برفقتهم حتى الخامسة صباحا”.

واوضحت أنها “لا ترغب في إزعاج نفسها بسؤاله عن سبب غيابه أو مكان تواجده طوال الليل”، قائلة: “لقد توصلت إلى طريقة قد تردعه عن الإسراف في السهر بالخارج”.

وأكدت السيدة أنها “عقدت اتفاقا متبادلا مع شريك حياتها، ينص على أن يدفع من يتغيب منهما خارج المنزل حتى الرابعة صباحا مبلغ 50 دولارا”.