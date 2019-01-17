مجلس منبج العسكري “الكردي” يعتقل مسلحين تابعين لتركيا خططوا لأعمال إرهابية

أعلن مجلس منبج العسكري، القبض على خلية مؤلفة من 7 أشخاص، تابعة لفصائل درع الفرات المدعومة تركيا.

وقال المجلس في بيان: “خلال عملية نوعية نفذتها وحداتنا لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري، تم القبض على خلية مؤلفة من 7 أشخاص، تابعة لفصائل درع الفرات المدعومة تركيا، والمتواطئة مع الاستخبارات التركية”.

وأشار المجلس إلى أن التحقيقات أظهرت “أنهم يخططون لأعمال عديدة من تفجيرات وما شابه من أعمال إرهابية، بتوجيه مباشر من فصائل درع الفرات والاستخبارات التركية”.

وأضاف البيان أنه تم “الكشف عن عدد من الأسلحة الفردية وذخيرة متنوعة، قاموا بإخفائها داخل البيوت وملحقاتها، وتم العثور عليها جميعا”.

ويأتي بيان مجلس منبج العسكري في إلقاء القبض على هذه الخلية، بعد يوم واحد، من انفجار ضخم وقع في منبج شمال شرقي سوريا، قرب دورية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى ويرجح أن بينهم 5 جنود أمريكيين.

ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن التفجير الذي شهدته مدينة منبج السورية يوم أمس الأربعاء، وأودى بحياة جنود أمريكيين، يستهدف دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التراجع عن تنفيذ قراره بالانسحاب من سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن أنقرة مستعدة لتنفيذ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من المنطقة.