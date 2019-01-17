البحث الجنائي يضبط 12 متورطاً بقضايا سرقات احدهم عربي الجنسية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، “إن العاملين في إدارة البحث الجنائي عبر شعبها وأقسامها المنتشرة في كافة مناطق المملكة تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا السرقات حيث أنهوا التحقيقات فيها وأُلقي القبض على المتورطين بها”.

ففي محافظة عجلون، بوشر التحقيق في شكوى تقدم بها مالك أحد المحال التجارية بتعرضه للسرقة من قبل شخص مجهول بعد أن قام بمغافلته، حيث ألقي القبض على السارق بعد تحديد هويته، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة عدة محال تجارية أخرى ضمن اختصاص عجلون وإربد والبقعة والعاصمة بالاشتراك مع شخص آخر.

وفي محافظة العاصمة، تعاملت كوادر البحث الجنائي مع قضيتي سرقة منفصلتين ألقي القبض خلال الأولى على شخصين من المشبوهين وسط العاصمة أحدهما بحقه طلبان، واعترفا بسرقة 6 محال تجارية وأخذ مبالغ مالية منها ضمن اختصاص العاصمة بالاشتراك، وفي القضية الثانية تم ضبط شخص من جنسية عربية أثناء محاولته سرقة محتويات مركبة بعد كسر زجاجها في منطقة أبو علندا شرق العاصمة.

كما أدت جهود البحث والتحري ومتابعة الأشخاص المطلوبين إلى إلقاء القبض على 7 أشخاص مطلوبين في مناطق مختلفة من المملكة، أبرزهم كان مطلوباً بحقه 22 طلبا وألقي القبض عليه، وآخر في محافظة عجلون بحقه 18 طلبا، وفي محافظة المفرق ألقي القبض على مشبوه قام بالتهجم على أحد المنازل وحاول الفرار إلا أنه تمت متابعته والسيطرة عليه وضبط بحوزته سلاح ناري (مسدس).