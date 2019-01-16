معرض سور الأزبكية بالقاهرة يحيي ذكرى ميلاد عبد الناصر

شهد معرض الازبكية للكتاب حضوراً لافتاً من جانب الرواد والزائرين للمعرض ، يوم امس الثلاثاء، قبل افتتاحه الرسمي بساعات.

ورصدت كاميرا “الرسالة” تواجد زوار من جنسيات مختلفة حرصوا على شراء الكتب سواء باللغة العربية أو غيرها.

مكتبات عديدة حرصت يوم امس على الاحتفال بذكرى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الـ101 التي توافق 15 يناير من كل عام.

وعرضت إحدى المكتبات صحفاً قديمة تبرز أهم إنجازات ناصر من بينها “إعلان الوحدة” وأخرى تبرز مانشيات “عبد الناصر يقرر أن يتنحى”، وعدد خاص من مجلة “روزاليوسف” حمل مقولة عبد الناصر: “أن الإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر”.

كل هذا غير الكتب المنتشرة عن إنجازات زعيم الأمة الراحل.

وكان عبد الناصر قد أمر ببناء هذا السور لمكتبات الأزبكية بعد أن كانت متواجدة في شارع 26 يوليو، كما رفض قرار البلدية بإغلاقها.