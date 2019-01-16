لابتلاع تقلبات اردوغان.. الاتراك هم أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي

قال رئيس غرفة أصحاب المقاهي الشعبية في إسطنبول، سردار أرشاهين، إن المواطن التركي يستهلك نحو ألف و300 كوب من الشاي سنويا، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأفاد بأن الأتراك جاءوا على قائمة أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي، حسب تقرير “لجنة الشاي العالمية”.

وأضاف: “الأتراك يستهلكون الشاي بكثرة، والمعدل اليومي بين 3-5 أكواب للشخص الواحد، ويرتفع هذا العدد إلى 10 أكواب خلال فصل الشتاء”.

وتابع: “مبيعات الشاي في المقاهي ترتفع بمقدار الضعفين بسبب الإقبال الكبير خلال هذه الفترة من العام” حيث الأجواء الباردة.

وأوضح أرشاهين أن إقبال الأتراك على المشروبات الساخنة وتناول الشاي الأخضر والأسود يتضاعف كثيرا في فصل الشتاء، مقارنة مع فصل الصيف؛ حيث يفضل الناس المشروبات الباردة.

وقال إن “الشعب التركي يستعمل الشاي كطريقة تواصل”؛ حيث يُقدم عند الزيارات العائلية، ولقاءات العمل، والصداقة، مضيفا: “طريقتنا في تحضير الشاي مختلفة عن نظرائنا في أرجاء العالم”.

وأردف قائلا: “حتى السياح في أماكن مثل (السوق المصري) بإسطنبول، يسعدون كثيرا بشرب الشاي المحضر على الطريقة التركية، ويعجبون بمذاقه الخاص”.

وأوضح أرشاهين أن مقاهي الشاي عند الأتراك، هي أماكن يجتمعون فيها للدردشة، وتبادل الحديث حول الصعوبات الحياتية التي يواجهونها.