قائد الحرس الثوري الايراني يحذر نتنياهو من اللعب بذيل الأسد

ردّ القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوعده بـ”سقوط صواريخ إيران على رأسه”.

وقال اللواء جعفري اليوم الأربعاء: على إسرائيل أن تخشى اليوم الذي ستنهال فيه صواريخ إيران الدقيقة فوق رؤوس الإسرائيليين.

ووصف تهديدات نتنياهو بالمضحكة والمثيرة للسخرية. وتوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: احذر من اللعب بذيل الأسد.

وأعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، أن صبر بلاده على استهداف إسرائيل لقواتها في سوريا فيه حكمة كبيرة.

وتابع جعفري: “ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا” طالما أن الحكومة السورية الشرعية تطلب ذلك.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، تهديدات علنية لإيران يوم أمس، بشأن وجودها في سوريا، قائلا: “أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية”، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو من قبل في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تهدد أمنها سواء من سوريا أو من أية دولة أخرى.

وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: “ركزت على ضرورة كبح جماح إيران في المنطقة ومنعها من تعزيز حضورها العسكري أكثر في سوريا والمنطقة”.

وأعلن نتنياهو “لن نقبل أن تهدد إيران أمننا انطلاقا من سوريا ودول أخرى”، مؤكدا “يجب على إيران أن تترك سوريا”.