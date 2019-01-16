فلة الجزائرية ترفع الأذان باسلوب استفزازي اثار رفض الكثيرين /فيديو

ظهرت الفنانة فلة مرتدية الحجاب عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”، وفاجأت متابعيها برفع الأذان على الطريقة الجزائرية، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة الجزائرية خلال مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء الشبكات الاجتماعية، إنها ترغب في تقديم الأذان باللهجة الجزائرية لجمهورها ومتابعيها، ثم رددت جزءا منه.

لكن هذا الفيديو أثار موجة من الانتقادات وهجوما لاذعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة الجزائرية، بسبب عدم ملائمة طلاء أظافر يدها مع رفع الأذان وحمل القرآن الكريم، فضلا عن تشديد الكثيرين على عدم جواز رفع الأذان للمرأة.