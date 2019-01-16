صفحة ناصعة من التاريخ.. قصة 16 ساعة استغرقتها في بيت ريفي معزول زيارة جمال عبد الناصر السرية لموسكو/ فيديو
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جرينتش+2 11:44
بحماية امريكا واطلاع ترامب تمت عملية الموساد لسرقة الارشيف النووي الايراني

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