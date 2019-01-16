القائمة الكاملة باسماء الموظفين المشمولين بالترفيع في وزارة الأوقاف

قرر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور عبد الناصر ابو البصل، ترفيع الموظفين التالية اسماؤهم الى الدرجة المبينة ازاء اسم كل منهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/12/31.

الاسم الدرجة المستحقة

وليد صبحي عبدالله صيام الخاصة

سامي موسى علي محيسن الخاصة

بسام صالح محمد غنايم الخاصة

ناجح داود احمد بكيرات الخاصة

ابراهيم حماد احمد عليان الخاصة

عمر محمد روبين عبدالقادر الخاصة

ايمان علي حسن ابو غياظة الخاصة

ابراهيم عطيه ضيف الله عيال سلمان الخاصة

محمد ابراهيم ابراهيم الربابعه الخاصة

تركي محمد سالم خلف الاولى

حكم سامي سليمان عباس الاولى

عبدالحميد سلمان عوده جهني الاولى

ناصر يونس علي عطون الاولى

محمد سليمان حسين الوردات الاولى

محمد فوزي فايز الاحمد الاولى

نظمي محمود مقداد ابداح الاولى

حاتم جميل محمود السحيمات الاولى

قاسم قول بيك محمد بلوج الاولى

محمد عبد القادر حسين دارناصر الاولى

انور داود محمد محمد الاولى

نورالدين محمد ناجي الياسين الاولى

يحيى محمد علي ملحم الاولى

ذياب حسن احمد ابوصيني الاولى

ساري محمد سالم الضروس الاولى

عفيف عبدالحافظ عوض الله الغنيمات الاولى

احمد جبر حسن الحلو الاولى

عماد محمود امين الزقيلي الاولى

عطاالله عبداللطيف عطاالله الشرايده الاولى

رائد محمود احمد الشوابكه الاولى

محمد نوران سالم الجهني الاولى

احمد علي محمد الشيشاني الاولى

عطا الله محمد مفلح المعاقبة الاولى

علي عبد المحسن محمود المعايطه الاولى

عاطف عطا الله محمد المراعيه الاولى

جمال حمزه محمد الزبده الاولى

طلال عدنان عيسى القضاة الثانية

احمد جمال سليمان القضاة الثانية

نائل ابراهيم نجم الصرايره الثانية

حاتم عبدالحميد محمد بلوطه الثانية

المعتصم جودت يوسف ابراهيم الثانية

منار محمود خالد شبيل الثانية

نادر محمد احمد القضاه الثانية

محمود جميل طايل الربيع الثانية

يعرب رضا سليمان طبنجات الثانية

صفوان محمود محمد القضاه الثانية

لؤي كامل راشد ابوالرب الثانية

محمد ابراهيم فلاح القضاة الثانية

رياض مفضي صيتان الشرعه الثانية

خليل حسن مضعان البشيش الثانية

نبيل سعدالدين سليم جرار الثانية

خليل سالم خليل جوارنه الثانية

عبدالله سليمان مسفوه الجعافره الثانية

خالد عزام فرج المحامده الثانية

محمد عطاالله احمد البطيحي الثانية

امجد عبدالحميد قاسم البوم الثانية

محمد نايل محمود الشياب الثانية

عبدالرزاق نجيب محمود جرادات الثانية

زكريا احمد عبدالله العماوي الثانية

نضال موسى صالح يوسف الثانية

عبدالفتاح عبدالقادر سليمان العتوم الثانية

احمد عبدالله يونس الصمادي الثانية

عدنان محمد هملان الجبارات الثانية

وليد صبحي احمد قنيبي الثانية

عارف صالح صدقي احمد محمد الثانية

نضال محمود جمعه حسن الثانية

احمد سالم فليح بني حمد الثانية

عبدالحكيم سلطي ابراهيم بني هاني الثانية

محمد فوزي عبدالساتر احمد الثانية

نورالدين حمدان خلف بشتاوي الثانية

محمد طاهر قاسم عباس الثانية

ماهر محمد عبدالرحمن يعقوب الثانية

رائد محمد المثقال العلاوين الثانية

عبدالباسط محمد احمد القرعان الثانية

منير محمد حسين الجعفري الثانية

وصفي احمد محمد الزغول الثانية

رياض محمدغازي حسن شلايل الثانية

احمد موسى محمد الهواوره الثانية

علي مصطفى عبدالغني سماره الثانية

عبد الله طه محمد سربل الثانية

بركات احمد مصطفى بني ملحم الثانية

مصطفى حسن محمد القضاه الثانية

سليمان عقاب مفضي الزعبي الثانية

لميس محمد محمود الهزيم الثانية

عدنان مصطفى سالم الصمادي الثانية

علي سليمان حمد البطوش الثانية

فرحان محمد خليل الطراونه الثانية

عبدالرحمن سليمان محمود الزيود الثانية

سمير محمد احمد حموده الثانية

ياسين محمد مصطفى بني سلامه الثانية

رائد عيسى فهد الحمود الثانية

ماهر موفق عبدالقادر ابولبده الثانية

فراس ابراهيم محمد الهقيان الثالثة

هاني محمد عواد السوالمه الثالثة

ياسر ياسين فضل شهابات الثالثة

خالد فالح محمود الزعبي الثالثة

عبداللطيف عبدالكريم احمد العياصره الثالثة

اسامه عبدالله فايز عبيدات الثالثة

عز الدين عارف محمود ابراهيم الثالثة

عمر صالح محمد العمر الثالثة

اشرف محمد موسى عياصره الثالثة

سناء احمد سالم الفنش الثالثة

فاطمه سليمان محمود رواشده الثالثة

مالك عبدالهادي جروان الشخانبه الثالثة

ايمان محمد ساهل العيده الثالثة

رشدان فضيل محمود الرشدان الثالثة

محمد راشد محمد منور بشير احمد مهر الثالثة

ابراهيم احمد صالح الصمادي الثالثة

عوده عبدالحفيظ عايد ابوريشه الثالثة

غسان احمد عبدالفتاح الزاغه الثالثة

مرعي محمد عوض الخلايله الثالثة

موسى حسين موسى البطاط الثالثة

عبدالله محمد عبدالله بني يونس الثالثة

عرفات محمد عبد الله السلمان الثالثة

يوسف خلف احمد دريفيل الثالثة

ربحي مطلق حمود احمد الثالثة

احمد محمد عبدالرحمن الفرخ الثالثة

احمد حسن محمد الحسين الثالثة

وائل محمود عيسى المدهون الثالثة

سليمان فلاح شراري العواسا الثالثة

بكر محمد احمد الزعبي الثالثة

سعود احمد سالم المشاقبه الثالثة

اويس فايز عبدالقادر المهايره الثالثة

هاشم عبدالسلام حماد البطوش الثالثة

هاني احمد زيدان ابوسمهدانه الثالثة

محمد عبدالحليم خليل الصعوب الثالثة

عليان عيد علي بني صخر الثالثة

سليمان عبد منصور الشقور الثالثة

محمد احمد سليمان السنيان الثالثة

ختام سعود بخيت الرقاد الثالثة

طارق يوسف محمد العواوده الثالثة

مراد محمد احمد الخطيب الثالثة

وليد محمد محمد سلامه الثالثة

محمد حامد مطلق الغويري الثالثة

محمد كمال درويش الرمحي الثالثة

عبدالله صالح خلف الزيود الثالثة

حمزه فرحان فنخور الشديفات الثالثة

عبد الرحمن عبدالجليل عبد الرحيم علي الثالثة

احمد محمد محمود الشرمان الثالثة

حسين عبدالجليل عبدالرحيم علي الثالثة

سيف الدين محمد ابراهيم العبادي الثالثة

علي محمد مفلح القضاه الثالثة

محمود ابراهيم عقله بني هاني الثالثة

محمد ضيف الله حسين المومني الثالثة

رامي سامي ضيف الله عباس الثالثة

ربى احمد سلامه القراله الثالثة

عبدالمجيد عيد سلامه القراله الثالثة

محمدزايد داود اسعد ابورجب التميمي الثالثة

احمد حسن ياسين محمود الثالثة

رعد محمد علي الزغول الثالثة

محمد طعمه علي الشويات الثالثة

نور الدين محمد توفيق هليل الثالثة

يوسف محمد ذيب ابونواس الثالثة

محمود احمد مطلق مقدادي الثالثة

قاسم محمد سالم المنيزل الثالثة

اكرم محمود عبد الفتاح غطاشه الثالثة

تيسير عبدالهادي جابر مصبح الثالثة

عصام سعيد مصطفى مصطفى الرابعة

حاتم مفضي مسلم الربطه الرابعة

عبلا احمد فلاح المهيدات الرابعة

حمزه علي صالح قاسم الرابعة

محمد موسى حسن حمدان الرابعة

عاليه عبدالسلام عبدالكريم البطوش الرابعة

نور حابس محمد بني عيسى الرابعة

صفيه سعيد موسى ابوشيخه الرابعة

انتصار خالد رجا المحاميد الرابعة

مراد محمود جمعه عبيد الرابعة

سليمان عودة سلمان العوضات الرابعة

زياد عبدالله محمد المدادحه الرابعة

زينب داود علي العبوس الرابعة

سعاد احمد حسين عوض الرابعة

جميله محمد يوسف اشتيات الرابعة

سميره محمد يوسف عليوه الرابعة

عفاف محمد جادالله الجبالي الرابعة

سناء سميح حسن ابوناصر الرابعة

حسين علي عبدالله زقيلي الرابعة

غصون سليمان هلال السليحات الرابعة

اماني ابراهيم محمد الرباعي الرابعة

هناء هاشم عبد الكريم خليفات الرابعة

رائده منصور عواد الغدران الرابعة

ولاء سليمان فلاح الرواشده الرابعة

سكينه محمد فالح بني صالح الرابعة

بيان جمال فايز الوقفي الرابعة

رويدا منصور عواد الغدران الرابعة

معاذ يوسف محمد ابو ربيع الرابعة

ريما عمر علي حماد الرابعة

ناديه عوض احمد المياس الرابعة

سميه عبدالله محمد مهيدات الرابعة

ميساء ضيف الله سليم البشير الرابعة

فضه سليمان محمد الزواهره الرابعة

لنا امين عبدالله عبيدات الرابعة

نورالدين عبدالحكيم احمد عثمان الرابعة

سالم حسين سالم السلايمه الرابعة

عكاشه هاني خلف القرارعه الرابعة

ذكرى جمال قاسم القرعان الرابعة

هناء سليمان عربي درادكه الرابعة

رونزا سرور احمد القضاة الرابعة

تغريد علي محمد الزبون الرابعة

لينا ممدوح مبارك الرعود الرابعة

ردينا عبد الله محمد ابو دلو الرابعة

محمد يوسف صالح بني ياسين الرابعة

عمار عادل عبدالفتاح الشلالفة الرابعة

اشتياق عبدالله سلمان المومني الرابعة

سناء جمال سرور زريقات الرابعة

هياء اربيع سليمان السعيديين الرابعة

عبدالله عبدالفتاح سالم الفواعير الرابعة

نداء احمد عقله القضاه الرابعة

منار عبدالله عبدالكريم البريزات الرابعة

مهند عمر محمود بركات الرابعة

اعتدال حاتم احمد ابوالغنم الرابعة

ميسون نواف محمود بني مصطفى الرابعة

زينب محمد عبدالله المعابره الرابعة

شروق عبداللطيف احمد الخرابشه الرابعة

محمود خالد احمد القبلان الرابعة

تهاني محمد عبدالله ابوجادو الرابعة

منيرة سامح قويدر نوافلة الرابعة

عبدالحكيم رشاد ابراهيم حسين الرابعة

عبدالرحمن فواز منصور العمري الرابعة

عيسى لافي ودي الشعيري الرابعة

حازم محمود بشير الدباس الرابعة

عيسى مصطفى محمود العزه الرابعة

مرعي دخيل الله مرعي السعيدين الرابعة

عيسى نديم احمد يوسف الرابعة

هاشم محمد هاشم الحجاوي الرابعة

احمد محمد ساهل العيده الرابعة

مأمون عوض يحيى رمضان الرابعة

رامي توفيق موسى عواد الرابعة

محمد عبدالرحمن محمد محمد الرابعة

يزن سليمان دنعان المحيسن الرابعة

خالد اسعود عواد الخوالده الرابعة

محمد عواد طلاق المشاقبه الرابعة

عبدالله طايل سليمان المشاقبه الرابعة

عامر نظمي رزق زيادنه الرابعة

محمد احمد علي الشلبي الرابعة

عمر حسني عبدالفتاح عبدالعزيز الرابعة

عبدالله ربحي امين عطيه الرابعة

طارق محمد احمد نصايره الرابعة

زيد صالح مقبول الدبوبي الرابعة

مها ظاهر علي السرحان الرابعة

عبدالرحمن احمد عبدالهادي الدبيسيه الرابعة

رباب محمد عبد العزيز الخوالده الرابعة

احلام ماجد صالح السعود الرابعة

عمر علي سالم بني احمد الرابعة

دعاء حسين سلامه شطناوي الرابعة

محمد سعيد يوسف عبدالرحمن ابوزيتون الرابعة

فداء احمد حسن الكساسبه الرابعة

نبيهه منصور محمد درادكه الرابعة

منى عاطف محمد الزيود الرابعة

محمد يوسف علي الجوارنه الرابعة

فاتنه رمضان محمد الداغستاني الرابعة

سلام ركاد احمد البطاينه الرابعة

اسراء عبد الله محمد الشهبان الرابعة

اسيا محمد عبدالحميد الكفاوي الرابعة

منتهى محمد يوسف المناصير الرابعة

منال حسني عطا القواقنه الرابعة

اسراء صالح عسكر العقرباوي الرابعة

نوفل محمد رويعي الليمون الرابعة

انيس حسين محمد ابوخالد الرابعة

محمد عادل محمود الطهاروه الرابعة

محمد محمد محمود ابوحسان الرابعة

وجيه محمود عوض مياس الرابعة

موسى احمد موسى المشاقبه الرابعة

ابراهيم فهد مفيلح العثمان الرابعة

زهير عبد المجيد السعد المومني الرابعة

محمود سلامه سليمان الحمود الرابعة

حسين عبد الله احمد محمد الرابعة

خالد حسين علي الاحمد الرابعة

احمد مد الله سليمان المجالي الرابعة

احمد عبدالكريم خليل شمايله الرابعة

علي خضر علي بشارات الرابعة

اشرف احمد عثمان ابوعنزه الرابعة

ايمن يوسف خليل المرعي الرابعة

بلال سليمان خليل المحاميد الرابعة

فؤاد عبد الكريم فلاح العودات الرابعة

مروان محمد شعبان قنديل الرابعة

محمود احمد مصطفى صمادي الرابعة

محمد يونس عبد القادر المفلح الرابعة

اسامه شوكت احمد دلال الرابعة

ايوب مصطفى محمد ايوب الرابعة

سائد محمدفريد ابراهيم عيسى الرابعة

نضال جميل احمد قزاز الرابعة

رائد عبد عبدالعزيز الاسمر الرابعة

محمود فايز محمود الخطيب الرابعة

ابراهيم احمد ابراهيم فرسوني الرابعة

اريج صالح حمود الجمعان الرابعة

اسامه تركي محمد بكر الرابعة

اسماء سالم عمر موسى الرابعة

انور اسماعيل محمود خالد الرابعة

بسمه مصطفى عبد الله العيده الرابعة

جلال عبدالله محمد العتوم الرابعة

حسين علي سليم الحواتمه الرابعة

خالد ابراهيم حماد العثامين الرابعة

خالد محمد عبدالله حماد الرابعة

رائده علي سالم الشوابكه الرابعة

رامي علي حمدان المومني الرابعة

رمزي محمود عبدالسلام المشايخ الرابعة

سمر احمد محمد عبيدات الرابعة

علاء محمود عبدالرحمن البراهمه الرابعة

علي جميل داود الكوامله الرابعة

عوده عبدالكريم سليم النعيمي الرابعة

فوزيه عبدالكريم حسن عتوم الرابعة

مهدي محمد احمد القضاه الرابعة

عاطف محمود عبد القادر الجرايده الرابعة

حسين احمد علي عبيدات الرابعة

عبدالسلام علي محمد طاهات الرابعة

حمزة محمد عليان طلافحه الرابعة

قاسم يوسف نايف قوقزه الرابعة

مجدي سليمان رزق جبر الرابعة

صقر وجيه مصطفى حمد الرابعة

ربيع سالم حسين القيسي الرابعة

حازم فايز محمود الخطيب الرابعة

يحيى يوسف احمد ابو لحيه الرابعة

عمر حسان عبد المحسن ابو عياش الرابعة

احلام محمود محمد الصمادي الرابعة

الاء عبدالكريم محمد الحياري الرابعة

حليمه علي يعقوب عبابنه الرابعة

حمزه ماجد عبدالرحيم المجالي الرابعة

زينب احمد سليمان الصلاحات الرابعة

سميا محمد مضحي ابوتايه الرابعة

ماجد خليفه يوسف السعود الرابعة

نادلي رافع علي بطاينه الرابعة

عبدالله طه محمد ابوشاور الرابعة

احمد حسين عبد الله حسان الرابعة

عبدالرحمن محمد شفيق سليمان طبنجه الرابعة

محمد خليفه علي الزعبي الرابعة

عبدالله حسن ارشيد العفيف الرابعة

احكام محمد سلمان العوامره الرابعة

عيسى نايف عبدالمحسن قوقزه الرابعة

معاذ تيسير محمد عياصرة الرابعة

محمود احمد عبدالرحيم الرماضنه الرابعة

محمد نظمي محمد سعد الرابعة

نجوى ابراهيم حسن الشبيل الرابعة

عمر محمد محمود عباس الرابعة

سامر علي عبد الحميد الضامن الرابعة

محمد حسين سليم العنانزه الرابعة

عاهد محمود احمد طلافحه الرابعة

يحيى عقاب محمد شويات الرابعة

عبد الرحمن امين فاضل خطاطبه الرابعة

علي سعود مرعي كريشان الرابعة

عمر محمد عبد الله ابو غنمي الرابعة

رائد عبدالله محمد الهلالات الرابعة

عبدالوهاب مفلح ضفيدع السنيد الرابعة

يوسف شحاده فالح بني حسن الرابعة

يحيى سعيد احمد القاضي الرابعة

معاذ زهير احمد المومني الرابعة

مروان محمد فالح هليل الرابعة

هيثم فهاد سلطي القويسم الرابعة

ملكي سليمان علي خطاطبه الرابعة

نايفه عواد مطلق بني عطيه الرابعة

نهى اكرم رضوان المومني الرابعة

فايز محمد علي الرباعنه الخامسة

عبدالله محمد عبدالله ابو زهري الخامسة

فخر حسن عقله مقدادي الخامسة

احلام احمد نايف العكش الخامسة

جهاد احمد مصطفى الرعود الخامسة

امل محمود عبدالقادر زغول الخامسة

احمد محمود بدوي قزاز الخامسة

عمر احمد حسين خيرالله الخامسة

صالح ضبعان كساب الزبن الخامسة

وائل احمد خليل المزايده الخامسة

عاطف عبد الحفيظ صلاح الليمون الخامسة

احمد عبد الكريم عويد الشديفات الخامسة

خليل زين خليل الصوص الخامسة

عادل محمد مصطفى عواد الخامسة

هيام محمود عيسى العزام الخامسة

ابتسام مفلح احمد الزعبي الخامسة

اروه سليم احمد عبدربه الخامسة

فوزي ابراهيم محمد عبد العزيز الخامسة

امين محمد محمود الطرادات الخامسة

عبد الرؤوف سعيد يوسف عكور الخامسة

احمد زكي مصطفى ابوبكر الخامسة

يونس احمد خليفه الزعبي الخامسة

عامر محمد مطلق الهواوره الخامسة

عمر حماد خليف المعايطه الخامسة

محمد عادل محمود الشمايله الخامسة

معتصم منصور شحاده خلف الخامسة

اكرم احمد عبدالرحمن السواعي الخامسة

غسان فيصل ضيف الله المومني الخامسة

عادل محمد رجا السواعده الخامسة

بسام ناجح حامد اغنيم الخامسة

عمر محمود احمد الامير الخامسة

جبري حمد عبدالرحمن طالب الخامسة

زياد صبحي صابر اسماعيل الخامسة

احمد سالم محمد الهواري الخامسة

محمد سرور عبدالله العجالين الخامسة

رائد سامي محمد السعد الخامسة

علي عبدالله محمد حسين الخامسة

معتصم علي احمد كساسبه الخامسة

ابراهيم صلاح خليل العوراني الخامسة

احسان علي محمود عبد الهادي الخامسة

احمد عبد الرحمن عيد ابراهيم الخامسة

احمد علي شحادة المومني الخامسة

احمد محمد عبد الرحمن القضاه الخامسة

‏حسام هزايمه‏ (‏‎Hossam Hazaimeh‎‏) الخامسة

شريف ابراهيم سليمان غوانمة الخامسة

معتز عبدالرحمن عوض الخطيب الخامسة

يزيد خليل محمد الحجاج الخامسة

انسام احمد سلامه الكساسبه الخامسة

مراد كمال عبدالرزاق مهيار الخامسة

مصطفى حمدو عبدالحميد عليان الخامسة

بكر عبدالمجيد فليح الزقيبي الخامسة

قاسم محمد عبد الله السنجلاوي الخامسة

حسن اكرم سعيد حسن الخامسة

عبد احمد عبد عفانة الخامسة

محمد يونس عبد الكريم السواعير الخامسة

عواد عطيه فلاح الحوت الخامسة

مؤيد احمد محمد البعم الخامسة

محمد امين عوده عبدالقادر الكيلاني الخامسة

محمد فايز محمود الحسن الخامسة

يوسف جابر اسماعيل ابوشقرة الخامسة

اسحق ابراهيم طه الشياب الخامسة

فيصل محمد فرحان الجازي الخامسة

طالب عبدالحليم عبدالعزيز العواملة الخامسة

علاء صابر محمد العطار الخامسة

انس محمود حسين الزريقات الخامسة

بلال حسين فؤاد الفريحات الخامسة

الاء عقاب احمد عواد الخامسة

ايمان سعيد احمد خرازه الخامسة

احمد سليم احمد الفهيد الخامسة

محمد سليمان فرج المومني الخامسة

سمير احمد حسن الكساسبة الخامسة

حسن محمد حسين ربابعه الخامسة

سليمان حمود جميعان الجرره الخامسة

رنا مسلم حسن شعت الخامسة

ايمن صالح عيسى رمضان الخامسة

بلال حسن محمد حميدان الخامسة

احمد نمر احمد ابوجويد الخامسة

ابراهيم موسى عتيق الجعافره الخامسة

محمود محمد محمود عميرة الخامسة

مبروك مصطفى عبد الحميد ابو علقم الخامسة

حسن امين حجازي هلسي الخامسة

بهجت الياس نعمان حشيم الخامسة

يحيى عزت نجم الدين قطنية الخامسة

امنة علي ابراهيم غيث الخامسة

رنا حسن عطا عبد الحق الخامسة

راني رشدي عبد ابو صبيح الخامسة

محمود عبدالقادر خليل ابو سبيتان الخامسة

عامر حمادة سليم عابدين الخامسة

علي شكري عبدالرحمن جنيدي الخامسة

طلال عثمان عبد ربه بصبوص الخامسة

عماد موسى يوسف الخطيب الخامسة

محمود داود خليل عبيد الخامسة

احمد خالد حمدان قباعة الخامسة

احمد عبد الغفور ابراهيم الرقيبات الخامسة

يوسف محمود العبد الطريفي الخامسة

باسم عيسى محمد ابوحشمه الخامسة

محمد هاشم محمد حتامله الخامسة

فيصل سلطان صالح نعامنه الخامسة

مثقال عاكف فلاح الشمايله الخامسة

عماد يحيى يوسف الهويمل الخامسة

سالم محمود سالم مفلح الخامسة

امل غديفان داود الخضيرات الخامسة

ريم مصلح عفاش الجازي الخامسة

نسيمه محمد مسلم ابوردن الخامسة

شاهه محمد صياح حراحشه الخامسة

محمد محمد علي احمد العمري الخامسة

عمر راشد فاعور المشاقبة الخامسة

رشاد محمد خضر رشاد غيث السادسة

صالح سيد حسن ابو حماد السادسة

مدحت سليمان شحاده ابو قديري السادسة

اروى محمد سالم عبابنه السادسة

امل عبدالقادر طعمه عياط السادسة

خلود قاسم احمد جراح السادسة

عبير فوزي كامل ابوالسعود السادسة

مها عبدالرحيم محمد كراجه السادسة

مها جاسر عبدالمهدي الحراسيس السادسة

خوله جبر ونس النوافله السادسة

زعل عبد القادر عبد السلام عبكل السادسة

علي اسماعيل سالم ابوالسندس السادسة

نجوى عطاالله عبدالنبي الحناقطه السادسة

امل ياسين جعغر الفرايه السادسة

رائده عبدالقادر سليمان الجراح السادسة

نجاح فلاح محمد طنش السادسة

ايمان عبدالرزاق باير عمارات السادسة

فاتن محمد محمود الصمادي السادسة

باسم يونس عطا الله المطارنة السادسة

غفران ابراهيم محمود علاونة السادسة

مريم رضوان محمد عبيدات السادسة

هدى محمود محمد جرادات السادسة

ناريمان عبدالكريم احمد الربابعه السادسة

جهاد حسن توفيق دغلس السادسة

نهاد حسن عبد الله شاهين السادسة

عامر محمد نجيب عبدالله عبدالله السادسة

افليح اسلمي محمد الشوره السادسة

احمد علي يوسف عكور السادسة

صالح سالم عبدالغني الذنيبات السادسة

عبدالحليم زهير عبدالحليم داود السادسة

معتصم مصطفى محمود ابوباجي السادسة

علي خلف مفلح العمرو السادسة

يعقوب احمد علي اغنيمات السادسة

صلاح ابراهيم محمد المليطي السادسة

خالد مطر عقله الشرفات السادسة

وفاء عبدالكريم علي عبدالرحمن السادسة

محمد حسن يوسف بني عيسى السادسة

عمر غازي محمد القصاص السادسة

بشار ابراهيم موسى طراد السادسة

زكريا محمد احمد شطناوي السادسة

محمد محمود عبدالكريم الصمادي السادسة

احمد صالح عقله ابوزيتون السادسة

محمد محمود ابراهيم عبابنه السادسة

قصي علي عمر ابوصهيون السادسة

محمود رحيبان عوض الشرفات السادسة

مشعل عبدالله علي الدليجم السادسة

برهان طه احمد ابو الشيخ السادسة

انس محمد محمود ربابعه السادسة

احمد سلامه احمد الشروش السادسة

يزيد فلاح عبدالسلام الرفوع السادسة

عيسى فضل عيسى عطا السادسة

صالح ابراهيم سليمان الرقب السادسة

فاروق مقبل حسن المقابله السادسة

حازم فضل محمد خليفة السادسة

نايف محمد سالم ابوعارون السادسة

بكر ماجد عيسى القضاه السادسة

محمود صلاح حمدان الصرايره السادسة

محمود اسماعيل محمود ابوحسين السادسة

عمار احمد محمود نواصره السادسة

علاء خليل علي الحامد السادسة

عبد الله عمر محمد الهزايمه السادسة

عبدالباسط محمد عقله مصاروه السادسة

جهاد خليل فلاح الطوالبه السادسة

ثامر خالد ابراهيم الشوره السادسة

سحر حمدان سالم العنيزات السادسة

سعاد محمد سليمان بلاونه السادسة

محمد جمال ماجد عبيدات السادسة

نضال فائق شحاده زيد الكيلاني السادسة

محمد رياض محمد القاضي السادسة

انس مصباح امين العكايله السادسة

محمد شاكر حسين حطاب السادسة

عمر احمد عبد الزعبي السادسة

احمد فهد سالم ابو حمور السادسة

محمد عبد العزيز فضيل المناصير السادسة

حسين خلف رضا السحيم السادسة

عبد السلام احمد عبد الله العمري السادسة

صهيب هاني محمد عبود السادسة

محمد عبد الكريم عبد القادر العنانزه السادسة

هيثم صالح محمد الزعبي السادسة

عثمان ابراهيم محمد هليل السادسة

بلال نهار سالم الذويب السادسة

محمد مصطفى خالد مقدادي السادسة

محمد قاسم محمد الشبول السادسة

محمد حمد عباس مقدادي السادسة

خالد محمد علي ربابعه السادسة

ابراهيم فخري محمد عشا السادسة

محمد سالم سلامه المرادات السادسة

خالد احمد حسين العمارين السادسة

محمد خضر محمد ابوكف السادسة

ابراهيم سليم نهار الشديفات السادسة

محمد محمود سليمان درويش السادسة

احمد عبدالكريم احمد مرار السادسة

سامر عبدالحليم محمد السلامات السادسة

خليل مصطفى محمد انشاصي السادسة

خالد سليمان حسن الدهون السادسة

احمد محمود احمد عبيدات السادسة

عامر سعد عبد الرحمن العبد الرحيم السادسة

عبد الله نايل سالم العكايلة السادسة

كفاح جمعه خليفه الحيصه السادسة

نور الدين متعب محمد الزعبي السادسة

حمزه جروان عبده الشريده السادسة

محمد جميل عبده الصرايره السادسة

احمد عطا الله مبارك الجبر السادسة

علي فهد محمد البطوش السادسة

راتب عبد القادر احمد الزغول السادسة

ماجد عارف محمد السبيعات السادسة

احمد محمد شريف محمد الشرمان السادسة

عبد الكريم سماح سالم الصبيح السادسة

عبدالله محمد علي الكردي السادسة

محمد علي محمد الجبول السادسة

محمد امين احمد محمود المبيضين السادسة

جبر مصطفى محمد رواجبه السادسة

ماجد محمد محمود محيسن السادسة

عمر عليان ابراهيم حسونه السادسة

عيد عبدالمجيد عيد الرعود السادسة

قاسم محمود مصطفى المغربي السادسة

احمد حسين نايف قطيشات السادسة

محمد عايد مرزوق ابو عليم السادسة

ياسين محمد احمد عنانزه السادسة

حسام حسين محمد العطيوي السادسة

معاذ عبد الرحمن اسماعيل البستنجي السادسة

معتصم عيسى قطيفان الخوالدة السادسة

موسى احمد يحيى الشرفات السادسة

ايمن خليف مصطفى الحوري السادسة

رياض نايف سليم الزيوت السادسة

صهيب حسين سعيد عكاوي السادسة

ايوب حسن احمد بني ملحم السادسة

انور رجا هلال الشرفات السادسة

رائد عصري عيد السعود السادسة

محمد نايل محمد المستريحي السادسة

حسام محمد عبد الكريم بني دومي السادسة

عبدالهادي مصطفى موسى القضاه السادسة

مي محمود انيس بني صالح السادسة

فهد صالح عليان المشاقبه السادسة

اشرف مطيع محمد دار موسى السادسة

رفيدا احمد سليمان الخليفات السادسة

مصعب محمود شحاده المحاميد السادسة

فراس مامون حسين القطاونه السادسة

معتز موسى عبدالله الدرادكه السادسة

امل محمد عقاب ابو عياش السادسة

مهند محمد باهر احمد ابو السعود السادسة

عبيدة عبدالرحمن هاشم ابو غزالة السادسة

احمد عماد الدين سلمان شاويش السادسة

محمود كساب لافي بشير السادسة

ابراهيم ربحي سليمان هنيني السادسة

حاتم سامي عمران رجبي السادسة

خالد محمد روحي احمد مدبر السادسة

حسام جمال موسى عجالين السادسة

علاء رياض عرفات دجاني السادسة

باسم فارس جمعة ابو رميلة السادسة

مروان يوسف سالم ابو سبيتان السادسة

عبدالله محمد عطا جعابيص السادسة

محمد خليل عبدالله ابراهيم السادسة

مهند ابراهيم محمد جمهور السادسة

عامر عزالدين عزت صيام السادسة

محمد شاهين بديع شاهين اشهب السادسة

عوني سفيان احمد بزبز السادسة

صلاح عمر عبد الرحمن شرقاوي السادسة

احمد اسماعيل صادق عوض السادسة

نصري ابراهيم احمد حمزات السادسة

واصف خلف سليمان سليمان السادسة

معاذ احمد حسين ابوالهيجاء السادسة

زكريا احمد محمد ابوقدوم السادسة

عبدالحميد حمد علي ابونعاج السادسة

سميحه عبد الحميد جعفر الذنيبات السادسة

عندليب يوسف سلامه نصايره السادسة

ماجده محمود مصلح كنعان السادسة

محمد ابراهيم عبدالله ابو موسى السادسة

وفاء خليل حسن عبدالعزيز السادسة

فيصل فرحان عبدالحميد ابداح السادسة

محمد خالد حسن الصمادي السادسة

معتصم حسن محمد بني عيسى السادسة

كفى محمد محمود ابو سمره السابعة

جمال عبدالكريم احمد الرواشدة السابعة

عطية احمد عطية ابو صفية السابعة

فراس عز الدين عقل القيسي السابعة

عبداللطيف صادق عبداللطيف النجار السابعة

امل موسى نعيم النابلسي السابعة

امجد جميل عبد الحميد المفلح السابعة

نبيل يونس حسين منصور الثامنة

عامر صلاح رشيد علي الثامنة

عليه موسى عيد السبوع الثامنة

فاطمه علي احمد مستريحي الثامنة

نجوى سليمان احمد دراغمه الثامنة

عاشه علي عبد القادر بني مفرج الثامنة

شيرين محمد ابراهيم ابو علي الثامنة

فاطمه عايد حسن اعويمر الثامنة

رحاب عبدالكريم محمد نوافله الثامنة

رامي وجيه حسني الهمشري الثامنة

محمد جلال عبد العزيز الصالحي الثامنة

فيصل محمد اسماعيل العمارات الثامنة

عوض عياد محمد العويسات الثامنة

مسلم حسين محمد الخزاعله الثامنة

احمد سليمان فرحان الخزاعله الثامنة

عبدالمنعم صبحي سليمان كفايه الثامنة

اسماعيل محمود حسن خمايسه الثامنة

عرفات موسى احمد عليوات الثامنة

فداء زهير عبد الفتاح يغمور الثامنة