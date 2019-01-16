الزواج شر لا بد منه ولكن هذه النصائح تعينك على تحمله

الزواج سنة الحياة، وهو بلاشك يحقق التوازن والاستقرار في حياة الرجل والمرأة، لكن البعض قد يصاب بالتوتر والعدوانية، عندما يتم ذكر الزواج، وهو ما يعني أنه يعاني من رهاب الزواج أو “فوبيا الزواج”.

ولكي يمكن تجاوز هذه الفوبيا، يحسن الاستفادة من هذه النصائح، التي نشرها موقع “هيلو غيغلز” الإلكتروني وهي:

ـ مواجهة الخوف

يجب أن يتواصل الشخص مع معارفه وأصدقائه المتزوجين، وأن يواجه خوفه من الزواج، ويعرف الجوانب الإيجابية للزواج.

ـ ثقف نفسك

إذا كانت لديك مخاوف من الارتباط، فاقرأ المزيد من الكتب والمقالات عن الزواج، لكي تعرف طبيعة تلك العلاقة، وتطلع على إيجابياتها.

ـ جميع العلاقات ليست فاشلة

إذا عانيت من فوبيا الزواج، لأنك وجدت تجارب زوجية فاشلة، فلا تعمم تلك التجارب، وأحسِن اختيار شريك حياتك لكي لا تمر بتجربة زواج فاشلة.

ـ اختلط بالمتزوجين

تعرف على طبيعة الحياة الزوجية على أرض الواقع، واختلط بأصدقائك المتزوجين، فربما تغير رأيك في الزواج، عندما تلاحظ الاستقرار الذي يتمتع به الأزواج.

ـ الاستعانة بأخصائي نفسي

إن لم تتخلص من رهاب الزواج بسهولة، فيمكنك زيارة أخصائي نفسي، والخضوع للعلاج اللازم.