“الأمن الوقائي” يلاحق قضايا حيازة قطع أثرية واحتيال بالشعوذة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في قسم أمن وقائي البلقاء قاموا بمتابعة احد الاشخاص اثر معلومات وردت اليهم حول قيامه باخفاء مجموعة من القطع الاثرية وعرضها للبيع مقابل مبلغ ٤ ملايين دينار ، حيث ألقي القبض عليه من قبل احدى دوريات نجدة وسط عمان، وبالتحقيق معه اعترف بإخفائه لمجموعة من التماثيل والاحجار والقطع الأثرية، وجرى ضبطها بدلالته وارسلت لدائرة الاثار العامة لتحديد قيمتها التاريخية .

وفي محافظة جرش تمكن قسم الأمن الوقائي هناك من القاء القبض على شخص وبحوزته مجسم و٥٠ قطعة نقدية أثرية، بعد جمع المعلومات حوله وتحديد مكان تواجده وبحوزته تلك القطع الاثرية.

وفي سياق آخر قال الناطق الإعلامي أن العاملين في قسم امن وقائي جنوب عمان باشروا منذ ايام التحقيق بشكوى تقدمت بها احدى السيدات حول قيام شخص بالاحتيال عليها وأخذ مبالغ مالية منها بلغت 15 ألف دينار، بعد أن أوهمها بقدرته مع أشخاص آخرين على فك اعمال السحر والشعوذة لها ولعائلتها .

وتابع أنه جرى القبض على ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف بالاحتيال على السيدة بالاشتراك مع شخص آخر ما زال البحث جارياً عنه، والتحقيقات مستمرة.

هذا ويهيب الناطق الإعلامي بالأخوة المواطنين عدم التعامل مع الاشخاص الذين يدعون امتلاكهم لقدرات خارقة في فك اعمال السحر والشعوذة او الوثوق بهم، لكي لا يقعوا ضحية لأعمالهم الاحتيالية المضللة، وإبلاغ الجهات المختصة عنهم.