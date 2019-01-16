اجواء شديدة البرودة اليوم وثلوج فوق المرتفعات.. شركة الكهرباء تحذر المواطنين وامانة عمان تعلن حالة الطوارئ

صفحة ناصعة من التاريخ.. قصة 16 ساعة استغرقتها في بيت ريفي معزول زيارة جمال عبد الناصر السرية لموسكو/ فيديو
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