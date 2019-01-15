في يوم ميلاده.. وفود عربية واجنبية تتقاطر على ضريح القائد الخالد جمال عبد الناصر/ فيديو

وصلت إيمليا فرنانديس، سفيرة كوبا في مصر، والدكتورة هدى عبد الناصر، والمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، ووفد يمثل الشعب الفلسطيني برئاسة الشيخ أبو رائد العقرباوى، ووفد من العراق إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده الـ 101.

وقال أبو رائد العقرباوي:”حضرنا لنهنيء الشعب المصرى والعربى بذكرى ميلاد هذا الزعيم البطل، قائد البلاد العربية وقائد الأحرار في العالم”، مشيرا إلى أن عبد الناصر سيظل صورة مضيئة في تاريخ العرب.

اما المهندس عبد الحكيم عبد الناصر فقد قام بمصافحة الحضور أمام الضريح ومنهم سفيرة كوبا ووفد فلسطين والوفد العراقي.

وقال عبد الحكيم:” أقول للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده الـ١٠١ وحشتنا قوى”.

وتابع “عبد الحكيم”: “جنازتك كانت أعظم جنازة في تاريخ البشرية، إلا أن محبيك في تزايد مستمر وأكثر من الذين عاشوا معك، ونتمنى أن يحتفل الأحفاد بميلادك”.

وفى هذا السياق، احتفل نواب البرلمان المصري بذكرى ميلاده ذاكرين أبرز الإنجازات التى حققها، وأبرزها إقامة المشروعات الوطنية والاعتماد على المنتج المصرى.

النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، أكدت أن فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قد شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى، التى شهدتها مصر فى تلك الفترة.

وقالت عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـصحيفة “اليوم السابع” خلال الذكرى 101 لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن فترته شهدت قرارات إيجابية منها تأميم القناة، ومشروع الأسرة المنتجة، مجانية التعليم، وتوزيع الأراضى الزراعية على المزارعين.

ولفتت، إلى أنه فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر، شهدت مصر أيضا إقامة المصانع والاعتماد على الإنتاجية المصرية.

كما أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بإنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أنه قدم الكثير من أجل وطنه وخدمة شعبه.

وقال عبد الستار، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن جمال عبد الناصر انحاز للفقراء والضعفاء وطبق العدالة الاجتماعية لنصرة الفقراء ومنحهم حق التعليم والعلاج، مشيرا إلى أن جمال عبد الناصر رفع كرامة شعبه بعد عقود عديدة من الظلم والاضطهاد.

من جانبه، ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الدور التاريخى الذى قدمه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر خلال فترة حكمه، وقال إنه قد صنع أمة واستطاع أن يتصدى للاحتلال البريطانى، ويؤسس لجمهورية حديثة، لافتا إلى أن جمال عبد الناصر لم يكن فقط حاكما لمصر، ولكنه كان بناء عظيما، كما أن قراراته فى مجال الصناعة والزراعة والعدالة الاجتماعية تشهد بذلك.

كما أشار اسماعيل، إلى أن جمال عبد الناصر عاش ومات رمزا لعملية التحرر الوطنى وقدم الكثير من أجل وطنه وخدمة شعبه، كما انحاز للفقراء والضعفاء وطبق العدالة الاجتماعية، ومنح الفقراء حق التعليم والعلاج.

وتحل اليوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2019، الذكرى الـ 101 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويتردد أبناؤه ومؤيدوه ومحبوه على مقر ضريحه بمنطقة مسجد كوبرى القبة بمحافظة القاهرة.