عنكبوت التطبيع المصري الاسرائيلي

لا أشك لحظة فى ان هناك جهودا مكثفة تجرى على قدم وساق فى السنوات القليلة الماضية لتوريط مصر فى شبكة مركبة من الارتباطات والالتزامات والاتفاقيات والترتيبات مع (اسرائيل)، يتم نسجها بدأب واحكام كخيوط العنكبوت، بحيث يصبح الفكاك منها شديد الصعوبة اذا تغير النظام فى مصر فى يوم من الايام واراد الانقلاب على (اسرائيل) والتحرر منها.

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فلقد تأسس فى مصر اليوم 14 يناير 2019 منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذى يضم (اسرائيل) ومصر مع دول اخرى بحضور وزير الطاقة الاسرائيلى، ليتمادى السيسى اكثر وأكثر فى تقاربه وتطبيعه مع (اسرائيل) والعمل على تحقيق حلمها فى الاندماج مع دول المنطقة، فى اعتراف ومباركة وشرعنة لقيامها بسرقة واغتصاب الغاز الفلسطينى فى الارض المحتلة. وليضيف تنسيقا وتحالفا مصريا اسرائيليا استراتيجيا جديدا فى مجال الغاز والطاقة الى جانب منظومة التطبيع المصرى الاسرائيلى المتصاعدة:

تنسيق امنى وعسكرى غير مسبوق فى سيناء، تعترف به مصر رسميا وتتفاخر وتتاجر به (اسرائيل) دوليا.

توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع (اسرائيل) فى فبراير 2018 قال عنها نتنياهو هذا هو يوم عيد.

لتضاف الى اتفاقيات الكويز التى صنعت شراكات ومنتجات مصرية اسرائيلية تصدر لللاسواق الامريكية.

تبادل الزيارات العانية والسرية على اعلى المستويات.

مشروع ناتو عربى اسرائيلى لمواجهة ايران، تتبناه ادارة ترامب وروج له وزير الخارجية الامريكية فى زيارته الاخيرة لمصر.

اطلاق حرية السفارة الاسرائيلية فى الظهور العلنى لاول مرة والاحتفال فى وسط القاهرة وبالقرب من ميدان التحرير فى فندق ريتز كارلتون، بالذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين التى يسمونه فى القاموس الاسرائيلى بعيد الاستقلال.

تصريحات نتنياهو التى لا تتوقف عن ان هناك تحالفات قوية مع مصر ودوّل عربية اخرى، أهم وأكبر من فلسطين وقضيتها.

توظيف معبر رفح والحصار للضغط على غزة فى اتجاه التهدئة وفقا للشروط الاسرائيلية.

امتناع رسمى مصرى عن اى نقد او ادانة للقرار الامريكى باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، بل على العكس احتفاء واشادة مصرية دائمة بالعلاقات مع امريكا و(اسرائيل) بدون اى اشارة او ربط بالقضية والحقوق الفلسطينية.

توحيد الخطاب الرسمى المصرى مع الخطابين الامريكى والاسرائيلى حول طبيعة الاولويات والمخاطر المشتركة التى تهدد الجميع.

فرض حظر ورقابة اعلامية صارمة على اى نقد للتقارب الرسمى مع (اسرائيل).

فرض حظر حديدى على اى حراك سياسى او شعبى مناصر لفلسطين او مناهض لاسرائيل.

والقائمة تطول.