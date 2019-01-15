روسيا تحتج على التعامل المهين مع مواطنيها في مطار بن غوريون

ذكرت إذاعة “كان” الإسرائيلية أن انتقادات جديدة صدرت عن مسؤول روسي رفيع المستوى يوجهها “لإسرائيل”، مشيرةً إلى نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني ايفانوف الذي هاجم امس الإثنين التعامل الذي يحظى به مواطنو بلاده لدى رقابة الحدود في مطار بن غوريون.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء نوفوستي قال ايفانوف إنّ “كل دولة بالطبع يمكنها أن تمنع دخول مواطنين أجانب إلى أراضيها. لكن نحن لا نستطيع ان نقبل بالخطوات التي تقوم بها إسرائيل في إطار رفضها لدخول مواطنين روس إلى إسرائيل، ترافق ذلك بتعامل معادٍ ومهين ويمس باحترام الإنسان”.

نائب وزير الخارجية الروسي أشار إلى أنّ عدد الذين يُرفض السماح بدخولهم الى فلسطين المحتلة من مواطني روسيا متدنٍ ويصل إلى 0.3 % من مجموع الطلبات المقدمة، “لكن خلف هذه الأرقام يقف مواطنونا الذين لحقت بهم أضرار نفسية واقتصادية، وسنواصل الطلب من الإسرائيليين تغيير الوضع”.