وزير الشؤون الإسلامية السعودي يعتبر فريد الاطرش افضل من سيد قطب/ فيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مهاجمة عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، للشيخ سيد قطب، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الموريتاني محمد الحسن ولد الددو.

وظهر آل الشيخ خلال مناقشته رسالة أحد طلبة الماجستير، رافضا من الأخير ثناءه على “الددو”، قائلا إنه لا يستحق لقب “شيخ”، والأفضل القول عنه “شخ”.

وعند إبداء الباحث إعجابه بـ”سيد قطب”، وذوقه الأدبي، واصفا إياه بـ”الأستاذ”، عبر عبداللطيف آل الشيخ عن غضبه، قائلا إن الأخير هو “إرهابي كبير”.

وقال آل الشيخ إن “عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش”، لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب.

وأعرب ناشطون عن سخطهم تجاه أسلوب آل الشيخ، قائلين إنه “ضرب بعرض الحائط الأسس العلمية والشرعية لمناقشة البحث”.

وأوضح ناشطون أن آل الشيخ يكشف مدى الحنق الذي يعيشه الدعاة المقربون من السلطات السعودية، من خلال إطلاقه أوصافا بذيئة بحق مخالفيه.

وقبل يومين، دعا آل الشيخ، إلى تخليص المملكة ممن وصفهم بـ”شر الأشرار وأصحاب البدع والضلالات وشرار الناس من الإخوان والخوارج”، على حد قوله.

كما حذر من الثورات التي قال إنها “مسماة كذبا وزورا وبهتانا بثورات الربيع العربي”، معتبرا أن المملكة العربية السعودية تواجه “هجوما ظالما” ممن وصفهم بـ”أعداء الإسلام”.

وأثار آل الشيخ جدلا واسعا منذ تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية منتصف العام الماضي، لا سيما حينما توعد أئمة وخطباء بفصلهم من عملهم، وملاحقتهم، متهما إياهم بالتحريض على إثارة الفتن.

وزير الشؤون الإسلامية في #السعودية يناقش مقدِّم رسالة علمية بألفاظ غير لائقة. يشير إلى العلّامة محمد الحسن الدَّدَو بلفظ (الشخ) بدل (الشيخ)، وينكر إطلاق لقب (الأستاذ) على صاحب الظلال، الشهيد سيّد قطب، وينعته بأنه "إرهابي كبير"!

لا بمعايير البحث اقتدى، ولا بأخلاق الإسلام اهتدى! pic.twitter.com/SXnBd8N58c — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 13, 2019