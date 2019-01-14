لمكافحة الشيخوخة.. تجنبوا القلق والسهر والعزلة وتناول الدهون والسكريات

الظهور بشكل لائق وشباب دائما من الأشياء التي يسعي لتحقيقها الكثيرون، ويقومون باتباع العديد من النصائح للحصول علي الشباب الدائم والبشرة النضرة، وأيضا يقللون من فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

وقد اشار التقرير التالي الى بعض التصرفات التي يقوم الكثيرون بإتباعها وتسرع في الإصابة بالشيخوخة، ومنها:

يعتبرالقلق والتوتر والاستعجال من أكثر المشاعر السلبية التي يشعر بها الشخص، وتكون السبب في ظهور علامات التقدم في العمر، فعند فحص جينات الأشخاص الأكثر قابلية للتوتر والمزاج السيء، وجد أن هذه الجينات تتغير بشكل سلبي، وتقوم بإضعاف عضيات الميتوكندريا التي تحدث فيها العمليات الكيميائية الخاصة بإنتاج الطاقة وصحة الجسم، الأمر الذي ينتج عن ذلك كسلًا لهذا الشخص، ودائماً ما يشعر بالإرهاق والتعب، وهذا يعني أنه يماثل كبار السن في تصرفاتهم، ولا يتمكن من ممارسة مختلف الأنشطة والمهام التي يقوم بها الاخرون في نفس عمره.

– الميل إلى العزلة، تتسبب العزلة في التراجع الفكري، حيث أن العلاقات الإجتماعية تساعد في تجديد وظائف الدماغ، أما الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتحدث مع غيره كثيراً، فيصاب بالخمول العقلي، الذي يقلل من نشاط الدماغ.

– تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة غير الصحية كالسكريات، يعتبر من الحيل غير الجيدة، فكلما ازداد تناولها زادت فرص الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الشرايين، كما أنها تسبب زيادة الوزن وصعوبة الحركة، وكل هذا يعني الإسراع من الشيخوخة.

-السهر لوقت متأخر، من أكثر طرق إسراع الشيخوخة هي السهر ليلاً وعدم النوم مبكراً، فخلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويستبدلها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.

-ومن الحيل الغريبة الجلوس في وضعية خاطئة، أثناء العمل أو النظر في الهاتف الجوال، حيث يبقى كثير من الأشخاص في وضع منحني للأمام، وخاصةً في حالة ضعف النظر، وذلك للتدقيق فيما ينظر إليه، وينتج عن هذا مشكلات في الفقرات والام شديدة في الظهر، ويمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبروز الأكتاف.