لانه يريد انقاذ العراق وليس نفسه.. صدام يرفض عرض ابن راشد باللجوء لدبي

كشف نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أسرارا خلال لقاءات جمعته برئيس النظام السوري بشار الأسد، والرئيسين الراحلين للعراق وليبيا، خلال سنوات حكمهما.

وقال ابن راشد في كتاب جديد لذكرياته حمل عنوان “قصتي.. 50 قصة في خمسين عاما”، والمتوقع أن يصدر اليوم الاثنين، إنه أجرى اتصالات سرية مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبيل بدء الغزو الأمريكي عام 2003.

وأشار إلى أنه قدم عرضا لصدام، يقضي بالتخلي عن الحكم والانتقال للعيش في دبي، لكن الأخير رفض وقال: إنه “يريد إنقاذ العراق وليس نفسه”.

كما كشف ابن راشد عن رغبة معمر القذافي، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الليبية طرابلس، ببناء مدينة مثل دبي في بلاده.

وقال: “لم يكن القذافي يريد التغيير، كان يتمنى التغيير.. التغيير لا يحتاج خطابات، بل إنجازات.. التغيير بحاجة لبيئة حقيقية، الشعب وحده يستطيع التغيير للأفضل فقط.. الشعب الليبي يضم علماء ومواهب ورجال أعمال وبناة وباحثين وأطباء ومهندسين، هم فقط يحتاجون للبيئة المواتية لإطلاق إمكانياتهم وإحداث التغيير الإيجابي”.

كما سرد قصة حصلت معه خلال لقاء بعيد عن الرسميات، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، حين زار دبي عام 1999 ولم يكن رئيسا بعد.

ويقول محمد بن راشد في “قصتي”: “ما زال لدي أمل ويقين بأن الشعب السوري الذي استطاع بناء 40 حضارة على أرضه، قادر على بناء حضارة جديدة”.