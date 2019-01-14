عبد الحكيم عبد الناصر يشرح اسباب الخلاف بين والده والإخوان المسلمين/ فيديو

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن جماعة الإخوان المسلمين، حاولت الاستحواذ على ثورة 1952، وتسييرها وفقًا لعقيدتهم.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الأحد: «جماعة قبل الثورة قالوا مش هندخل في الثورة، واستنوا يشوفوها هتنجح ولا لأ، ولما نجحت أيدوها»، معقبًا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الرئيس جمال عبد الناصر أو الثورة.

وعقب أنه لأجل هذا، وقع الصدام بينهم وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مستطردًا: «افتكروا إنهم هيقدروا يتغلبوا عليه لكنهم مقدروش».

وأوضح أنه عند صدور قانون الإصلاح الزراعي إبان تلك الفترة، أدرك المواطنون أن الثورة تسعى وراء أهداف حقيقية، وليست مجرد شعارات تستهدف كسب تأييد الجمهور.