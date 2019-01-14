ترامب يناقض نفسه ويهدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت اكراد سوريا

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تركيا باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها، في حال مهاجمة أنقرة للأكراد السوريين.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع “تويتر”: “نحن نبدأ سحب “لقواتنا” من سوريا طال انتظاره، وفي نفس الوقت نقوم بضربات قوية لما تبقى من تنظيم “داعش” الإرهابي من جهات مختلفة”.

وتابع: “سنهاجمهم مرة أخرى من القواعد المجاورة الموجودة، إذا عادوا”.

وأضاف: “سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد”، موجها لها النصيحة بإنشاء منطقة آمنة على مسافة 20 ميل.

وقال ترامب في تغريدة أخرى إن “وبالمثل، لا أريد أن يستفز الأكراد تركيا. روسيا وإيران وسوريا أكثر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد لتدمير “داعش” في سوريا… أعداء طبيعيين، ونحن أيضا نستفيد من هذا، لكن الوقت قد حان لإعادة قواتنا إلى الوطن. ووقف هذه الحروب اللانهائية”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن هناك ما يقرب من ألفي جندي أمريكي على الأراضي السورية، وسحبهم لن يؤثر على قدرة البلاد بالقيام بالأعمال العسكرية الضرورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لشن عملية عسكرية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية ضد الأكراد. ثم قرر تأجيلها بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي الـ 19 من كانون الاول/ ديسمبر الماضي، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم “داعش” في سوريا.

وعلى الفور انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد تهديدات الرئيس ترامب.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش من قرب 5.4540 يوم الجمعة الماضي بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية.