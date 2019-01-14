انتباه.. وزارة المياه تحذر من الصقيع وتدعو المواطنين لحماية عدادات المياه

حذرت وزارة المياه والري / سلطة المياه من موجات الصقيع المتوقعة خلال الايام القادمة، ودعت المواطنين في جميع مناطق المملكة الى ضرورة حماية عدادات المياه الموجودة في العقارات العائدة اليهم استعدادا للظروف الجوية التي قد تؤثر على المملكة خلال الفترة المقبلة.

كما دعت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، لاتخاذ الاجراءات الوقائية لضمان المحافظة على استمرار التزويد المائي لعقارات المواطنين خلال انخفاض درجات الحرارة المتوقعة والمصاحبة لموجة صقيع، والتي قد تمتد لمدة زمنية طويلة بحسب التوقعات الجوية، والذي قد يؤدي الى تلف عدادات المياه المكشوفة وانقطاع المياه عن المواطنين وبالتالي توقف خدمة المياه عن عقارات ومنازل المواطنين وتحملهم أعباء مالية اضافية.

ودعا الناطق الاعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة، المواطنين الى لف عداد المياه بقطعة قماش او خيش ومن ثم لفه بقطعة بلاستيكية او كيس بلاستيكي حيث ستضمن هذه الاجراءات سلامة العداد وبالتالي حمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف،مشيرا الى ان التعليمات تنص على ان أي عداد يصاب بالتلف سيتحمل المواطن كلفة إصلاحه او استبداله.

وحذر سلامة، المواطنين من ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي وضرورة تحويل المياه وتجميعها في الخزانات او على شبكة تصريف مياه الامطار تفادياً لكوارث بيئية قد تسبب بعودة المياه العادمة للعقارات نفسها وفيضانها في الشوارع.

وقال ان ربط المزاريب بشبكة الصرف الصحي أو فتح المناهل أو العبث بها هو مخالفة يعاقب عليها القانون، ما يرتب على الفرق التفتيشية قطع مياه الشرب والتحويل للمحكمة وفرض غرامات لان المساهمة بتدمير ممتلكات السلطة واتلافها يعد إعاقة لعمل سلطة المياه وكوادرها، بالاضافة للأضرار المترتبة على التلوث البيئي.

واوضح سلامة، ان شبكات الصرف الصحي ذات سعة استيعابية محددة ومهيأة فقط لاستقبال مياه الصرف الصحي، وان ورود كميات مياه إضافية وخاصة تلك القادمة من مزاريب مياه الأمطار أو المنسابة بالشوارع ستؤدي إلى امتلاء الشبكة وتحطمها وفيضان المياه من المناهل المنتشرة في جميع المناطق .

واكد الناطق الاعلامي للوزارة، ان أجهزة وكوادر سلطة المياه في جميع مناطق المملكة تأخذ كامل الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية كافة وان هناك إجراءات احتياطية يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف مع مراعاة أوقات الضخ للمناطق شديدة البرودة التي قد تتعرض لموجات جافة وحادة من الصقيع حيث سيتم اعادة برمجتها في الاوقات المناسبة .

واشار الى ان جميع الادارات وأجهزة وكوادر سلطة المياه تقوم بتكثيف الجهود وسرعة الاستجابة في معالجة الشكاوى وتوفير جميع الحلول المناسبة بما يضمن استمرارية التزويد للمناطق بكميات كافية وتأمين احتياجات المواطنين المائية عبر طواقم الطوارئ 117116 على مدار الساعة ومعالجة الملاحظات التي ترد مباشرة من المواطنين أو عبر الهاتف لمراكز الشكاوي والتحكم في المحافظات .