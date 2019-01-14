اللجنة القانونية النيابية تتجه للتوسع في قانون العفو العام واقراره يوم الخميس المقبل

قال رئيس اللجنة النيابية القانونية، النائب عبد المنعم العودات، إن اللجنة ستقر مشروع قانون العفو العام يوم الخميس المقبل.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم إن اللجنة تتجه إلى التوسع في مشروع القانون ضمن ضوابط ومعايير ومحددات رسمتها اللجنة منذ اليوم الأول لمناقشة القانون.

وكانت الأمانة العامة في مجلس النواب قد اعلنت في وقت سابق إن اللجنة القانونية النيابية ما زالت تناقش مشروع قانون العفو العام.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان اللجنة عقدت اجتماعا اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات، حضر جانبا منها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وستواصل اجتماعاتها لغايات اجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، وستعقد اجتماعا آخر يوم الخميس المقبل.

وأشارت الى ان اللجنة قد تسلمت اليوم مقترحات من النواب وتعكف على دراستها.