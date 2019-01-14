الدفء مطلوب.. اجواء باردة اليوم وغداً وكتلة هوائية من أصل قطبي الاربعاء

تكون الأجواء اليوم باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشمالية الشرقية، قد تكون غزيرة احياناً في شمال المملكة ومصحوبة بسقوط زخات من البرد في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء باردة في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتكاثر الغيوم تدريجياً على ارتفاعات منخفضة وتسقط الامطار بإذن الله في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تسقط بمشيئة الله في ساعات المساء والليل الثلوج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ما بين (50-70) كلم/ساعة يرافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 11 – 4 درجات مئوية والمناطق الشمالية 12 – 5 والمناطق الجنوبية 11 – 1 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.