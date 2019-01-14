البدء غداً الثلاثاء باستقبال طلبات الانتساب لبرنامج خدمة الوطن/ رابط

أعلن وزير العمل سمير مراد، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خدمة وطن، البدء باستقبال طلبات الانتساب في برنامج خدمة وطن، غدا الثلاثاء.

وفي بيان صادر عن وزارة العمل، قال مراد إن اللجنة التنفيذية حددت أماكن تقديم الطلبات، بحيث تم اعتماد 131 موقعا لاستقبال طلبات الاشتراك في البرنامج وهي مديريات العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل، ومعاهد التدريب المهني / مؤسسة التدريب المهني، ومعاهد التدريب/الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ومكاتب الصندوق الأردني الهاشمي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف مراد أنه ولغايات التسهيل على مقدمي الطلبات وتوفيرا للوقت والجهد، ولمن يرغب بتعبئة الطلب إلكترونيا، عليه الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:

http://khedmetwatan.jo/

وحسب البيان، فإن عملية الدخول للرابط الإلكتروني ستكون بعد الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء ومن خلال متصفح الحاسوب فقط في المرحلة الحالية، وسيتم الإعلان عن التصفح من خلال الهواتف المحمولة في وقت لاحق بحال استكمال بعض النواحي الفنية.

ودعا البيان الراغبين بالتقدم بالطلبات من خلال مواقع الاستقبال في الميدان إلى إحضار الهوية المدنية او دفتر العائلة.

يشار إلى أن مرحلة التدريب العسكري للدفعة الاولى ذكور ومرحلة التدريب المهني للاناث ستبدأ يوم 3 آذار المقبل.