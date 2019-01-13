100 ألف دينار من البوتاس لانشاء ملاعب في اربد

قدمت شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية دعما ماليا لبلدية اربد الكبرى لاستثمارها في شراء معدات وبناء منشأت لخدمة ابناء المدينة وقد أحالت بلدية اربد الكبرى عطاء انشاء أربعة ملاعب خماسية في مناطق مختلفة من المدينة وبقيمة اجمالية بلغت 100 ألف دينار تم تقديمها كاملة من قبل شركة البوتاس العربية.

وثمن رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني هذه الخطوة مؤكداً ان شركة البوتاس ممثلة برئيسها المهندس جمال الصرايرة تشكل مثالاً رائداً للمؤسسات الوطنية التي تسعى للنهوض بالمجتمعات المحلية ومؤسساتها وتقدم الدعم بشكل دائم ومستمر.

وحسب بني هاني فإن هذا الدعم لا يعتبر الأول حيث سبق وان قامت الشركة بشراء صهريجان للمياه بسعة 30 متر مكعب لكل واحد وبقيمة اجمالية بلغت كذلك 100 الف دينار وتم تقديمها للبلدية بالإضافة لقيام الشركة بتقديم وتوريد 3 سيارات قلاب بسعة 3 طن لكل واحدة وتنك ماء سعة 6 م مكعب عدد اثنان وبمبلغ اجمالي يقدر بـ141ألف دينار.

وأضاف بني هاني ان الأمر لم يتوقف عند هذه التبرعات السخية التي قدمتها الشركة وسبق كل ذلك تقديم قلابين بسعة 3 م مكعب وبمبلغ اجمالي قارب الــ 50 ألف دينار.

ودعا بني هاني الشركات الأردنية بالاقتداء بنهج شركة البوتاس والقيام بواجبها تجاه المجتمع المحلي والبلديات لما له من شأن كبير في النهوض بواقع الخدمات المقدمة والتي تنعكس ايجاباً على المواطنين بشكل عام.

واكد بني هاني ان بلدية اربد تطمح لتعاون دائم ومستمر مع شركة البوتاس التي كان لها دور مقدر وكبير في تحسين الخدمات في المدينة كما ان الملاعب التي سيتم انشاؤها ستوفر أماكن خاصة للشباب وستكون متنفساً لأهالي المناطق الواقعة بها تلك الملاعب.