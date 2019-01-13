خطوط الطيران في عُمان والبحرين والامارات تستعد لاستئناف رحلاتها إلى دمشق

صرح شفاء النوري، مدير شركة الخطوط الجوية السورية، يوم امس السبت، أن شركات طيران من الإمارات وعمان والبحرين تستعد لاستئناف رحلات الطيران المباشر إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن النوري، قولها: “قام وفد من شركة الخطوط الجوية العمانية بزيارة مطار دمشق يوم الخميس الماضي للوقوف على حالته الفنية، في إطار الاستعداد لاستئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية”.

ووفقا لها، فإن شركات طيران الخليج البحرينية وطيران الاتحاد الإماراتية طلبتا من الجانب السوري إجراء زيارة تفتيشية مماثلة.

وأشارت النوري إلى أن مثل هذه الزيارات تجري في إطار “الاستعداد لاستئناف الطيران إلى دمشق”.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية السورية وشركة “أجنحة الشام” تقومان بتنفيذ رحلات طيران من دمشق إلى الإمارات.

كما أطلقت الخطوط الجوية السورية رحلات إلى البحرين، وبالنسبة لعمان، فيمكن الوصول إليها من دمشق مرورا بالإمارات.