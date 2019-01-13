أحمد الجربا يفتتح خط عودة المعارضة السورية لاحضان الدولة ويوسط مسؤولين عراقيين لبدء لقاءات المصالحة مع دمشق

أكدت مصادر موثوقة لفضائية الميادين، أنّ رئيس تيار الغد السوري (المعارض) أحمد الجربا قد زار بغداد والتقى مسؤولين عراقيين، وذلك “للتوسط له مع دمشق”.

وكشفت المصادر أن الجربا “مستعد لإرسال وفد إلى دمشق لإجراء لقاءات مع المسؤولين الحكوميين فيها”.

كما أشارت المصادر إلى أنّ “الجربا طلب المشاركة بقوات عشائرية تحت العلم السوري في المناطق العربية بعد الانسحاب الأميركي”، مبرزةً أنّه “منسجم تماماً مع الرؤية العراقية للحل في سوريا”.

وعلمت “الميادين” أنّ الجربا موافق على اللقاء بالمسؤولين السوريين، سواء في بغداد أو في غيرها، كما أنّه “موافق على نقل تجربة الحشد العشائري في العراق إلى سوريا عند الحدود”.