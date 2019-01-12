وفد من رجال الاعمال السوريين يزور دولة الإمارات لتوقيع عدة عقود اقتصادية

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، أن وفداً من رجال الأعمال السوريين سيزور الإمارات يومي 19 و20 من الشهر الجاري لتوقيع عدة عقود، وذلك بعد أيام من فتح أبوظبي لسفارتها في دمشق، وإعادة علاقاتها مع النظام.

وأكد رحال، الذي يدخل ضمن تشكيلة الوفد، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، امس الجمعة، أن الزيارة ستشهد توقيع عقود تشاركية في جميع القطاعات الخاصة، وإعادة الخطوط الجوية الإماراتية إلى سوريا، وفتح مكاتب التأشيرات لتسهيل السفر بين البلدين.

وقال: إن “الوفد يضم 26 رجلاً وسيدة أعمال سوريين برئاسة المهندس محمد حمشو، وعضوية سامر الدبس ومحمد ناصر السواح ووسيم القطان وفيصل سيف ومازن كنامة ومحمد لبيب الأخوان وناجي بطرس الشاوي ونظريت يعقوبيان، وغيرهم من الاقتصاديين السوريين البارزين”.

وأضاف رحال: إن “الزيارة تستغرق يومين ولها أهمية كبيرة، وسيلتقي الوفد مع رئيس وأعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال في الإمارات”.

وتسابقت بعض الأنظمة العربية لإعادة علاقاتها مع دمشق بشكل علني؛ كان أولها قيام الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة تُعدّ الأولى من نوعها لرئيس عربي إلى دمشق، منذ عام 2011.

كذلك أعادت الإمارات تفعيل سفارتها في دمشق، في حين قالت البحرين إن العمل مستمرّ في سفارتها هناك.