وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى ليلة امس لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظمها/ فيديو

أكد مصدر عسكري إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت قبيل منتصف هذه الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي باتجاه محيط مدينة دمشق وأسقطت معظمها.

وقال المصدر: في تمام الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت نتائج العدوان على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي.

من جهته أكد مصدر في وزارة النقل لـ سانا أن حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتمكنت من إسقاط معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.

وكان مصدر عسكري قد صرح في وقت سابق لـوكالة سبوتنيك الروسية أن 8 صواريخ إسرائيلية قد أطلقت من الأجواء اللبنانية لاستهداف مواقع غرب العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات السورية أسقطت حتى الآن 6 منها.

وأكد مصدر أمني سوري لـ”سبوتنيك” وقوع اعتداء إسرائيلي على مواقع سورية، وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية واسقطت عددا منها.

وأَضاف المصدر أن المضادات بمحيط مطار دمشق الدولي مستمرة بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ، مشيرا إلى أنها أسقطت العديد منها ولم يتمكن أي صاروخ من الوصول إلى أهدافه حتى اللحظة.

من جانبه، قال مصدر في الدفاع الجوي السوري لـ “سبوتنيك” إن صواريخ الاعتداء الإسرائيلي تم إطلاقها على موجتين كل منهما 4 صواريخ.

وأضاف بأن الاعتداء استهدف مواقع في منطقة الكسوة ومحيط مطار دمشق الدولي، ووقع الاعتداء عبر طائرتين إسرائيليتين.

وقال مراسل “سبوتنيك” إن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب مستودعا للذخيرة في محيط مطار دمشق الدولي شرقي العاصمة السورية.