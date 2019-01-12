وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى ليلة امس لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظمها/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:03
بعد مرور 70 عاماً.. محكمة أمريكية تبرئ 4 اشخاص من جريمة اغتصاب فتاة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني