اشهر الفنانين اللبنانيين يحيوون عيد الفالنتاين في عمان

يسعى متعهدو الحفلات الفنية في الأردن لحجز مكان لأنفسهم على خريطة السهرات التي تستضيف أهمّ الفنانين العرب.

في السنوات السابقة لم تكن الأردن واجهة فنية، بل كانت كل من الدول الثلاثة سوريا ومصر ولبنان المسيطرة على الحفلات وإستضافة النجوم من مختلف الجنسيات. لكن بسبب الركود الفني والأوضاع السياسية والأمنية التي عاشتها البلدان الثلاثة، تغيّرت واجهة الحفلات وتحوّلت الأنظار نحو الخليج والأردن.

في هذا الإطار، بدأت عمّان قبل ثلاثة أعوام تقريباً، تقدّم عروضاً للفنانين للغناء على أرضها سواء في سهرات رأس السنة أو «عيد العشاق» أو المهرجانات الصيفية. هكذا، كانت العاصمة محط الاهتمام وإستقبلت مجموعة من الفنانين لاستقبال عام 2019 بحفلات هناك من بينهم عاصي الحلاني ورويدا عطية ووائل كفوري الذين ودّعوا العام الماضي في الاردن.

على الضفة الأخرى، تتابع عمان تحضيراتها لـ«عيد العشاق» الذي يصادف في 14 شباط (فبراير) المقبل وللفنانين اللبنانيين نصيب في تلك السهرات. فبعد إستقباله العام الجديد هناك، يعود كفوري للغناء في سهرة تقام في 14 شباط في أحد فنادق العاصمة. وأعلن المغني اللبناني عن موعد حفلته بإعلان نشره على صفحاته على السوشال ميديا.

كذلك الحال بالنسبة إلى زميله راغب علامة الذي كشف عن تواجده في الاردن في «عيد العشاق»، معلّقاً «ليش في أحلى من الحب؟! لاقوني تنحتفل سوا بعيد الحب».

يلفت خضر علامة مدير أعمال راغب علامة إلى أنه إتفق مع القائمين على حفلة الأردن قبل شهر تقريباً، مشيراً إلى أن «السوبر ستار» يغني باستمرار في عمّان ولا أسباب محددة لتواجده هناك.

يذكر أن الفنانين اللبنانيين لم يعلنوا بعد عن حفلاتهم في هذه المناسبة، ومن المتوقع أن تستقبل عمان المزيد من الفنانين.