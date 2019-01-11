مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
أهم العناوين
جرينتش+2 10:12
“حلم على ناصية الحنين “.. نصوص بنكهة الحلم للشاعرة نجوى كنانة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني